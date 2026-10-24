للسائقين في الأشرفية وضبيه والمنارة.. بيانٌ من "قوى الأمن"

"أوّلًا: في محلّة الأشرفية (سباق ركض)
الساعة 6.30 من تاريخ 25-10-2026 سيقام سباق تنافسي (10452م) بالإضافة إلى سباق المرح لمسافة 2 كلم، وذلك بدعوة من جمعية The Right Path في منطقة الأشرفية، حيث ستكون نقطة التجمّع والانطلاق في ساحة ساسين. ستقفل ساحة ساسين ابتداء من الساعة 22.00 من تاريخ 24-10-2026 بهدف التحضير للأعمال اللوجستية. كذلك ستتّخذ إجراءات السير كما يلي لحين الانتهاء:
– تحويل السير القادم من كنيسة السيدة باتّجاه مدرسة اللعازارية.
– قطع السير القادم باتّجاه ملك الطاووق وتحويله إلى نفق مار متر.
– منع السير من فوق نفق ساسين إلى تقاطع ساسين وتحويله إلى نفق مار متر.
– قطع السير القادم من فندق ألكسندر وتحويله باتّجاه مستشفى أوتيل ديو (العيادات)، علمًا أنّه سيتمّ إبقاء المسلك الممتدّ من ساحة ساسين باتّجاه شارع أديب إسحق مفتوحًا (مسار سباق)
– قطع السير على تقاطع جورج
حدّاد وتحويله باتّجاه تقاطع برج الغزال.
– قطع السير على تقاطع الدخولية وتحويله باتّجاه برج حمود والفورم دي بيروت
.
– قطع السير تحت جسر الفيات وتحويله باتّجاه الدخولية.
– قطع السير على مدخل ومخرج كرم الزيتون وتحويله إلى كرم الزيتون.
– قطع السير على مستديرة العدلية بحيث يتمّ منع السير من الدخول إلى المستديرة من ناحية السباق، ومنع السير القادم من المديرية العامة قوى الأمن الداخلي
باتّجاه المستديرة.
– قطع السير على تقاطع المتحف وتحويله إلى المحكمة العسكرية والعدلية.
– قطع السير القادم من تقاطع بشارة الخوري ومنعه من الوصول إلى تقاطع السوديكو.
– قطع السير القادم من نفق بشارة الخوري ومنعه من الوصول إلى نزلة صهيون.
– قطع السير القادم من تقاطع جامع الأمين ومنعه من الوصول إلى تقاطع جورج حدّاد.
ثانيًا: في محلّة مارينا ضبية (سباق درّاجات هوائية)
اعتبارًا من الساعة 8.00 من تاريخ 25-10-2026 وبإشراف الاتّحاد اللبناني للدرّاجات الهوائية، ستقيم لجنة "نفاسارتيان" في نادي هومنتمن، سباق للدرّاجات الهوائية فئة MTB BIKES وذلك في منطقة مارينا – ضبية على الطريق
البحري بين مسبح غولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية، وعلى عدّة دورات. سيتمّ إقفال الطريق المذكور طيلة فترة النشاط.
ثالثًا: في محلّة المنارة – النادي العسكري (سباق ترياتلون)
الساعة 6.00 من تاريخ 25-10-2026 بدعوة من الاتّحاد اللبناني للترياتلون، ستقام بطولة لبنان
في الترياتلون، وذلك في منطقة المنارة النادي العسكري – رأس بيروت، حيث ستجرى مسابقة للسباحة، وبعدها مباشرة ينطلق سباق الدرّاجات، يليه سباق الركض على المسلك التالي: من أمام النادي العسكري- المنارة وصولًا إلى عين المريسة ذهابًا وإيابًا على خمس دورات متتالية. سيتمّ قطع المسلك المذكور طيلة فترة السباق اعتبارًا من الساعة 7.00 لغاية الساعة 10.00.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم
، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".