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لبنان

للسائقين في الأشرفية وضبيه والمنارة.. بيانٌ من "قوى الأمن"

Lebanon 24
24-10-2026 | 16:52
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للسائقين في الأشرفية وضبيه والمنارة.. بيانٌ من قوى الأمن
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"أوّلًا: في محلّة الأشرفية (سباق ركض)

الساعة 6.30 من تاريخ 25-10-2026 سيقام سباق تنافسي (10452م) بالإضافة إلى سباق المرح لمسافة 2 كلم، وذلك بدعوة من جمعية The Right Path في منطقة الأشرفية، حيث ستكون نقطة التجمّع والانطلاق في ساحة ساسين. ستقفل ساحة ساسين ابتداء من الساعة 22.00 من تاريخ 24-10-2026 بهدف التحضير للأعمال اللوجستية. كذلك ستتّخذ إجراءات السير كما يلي لحين الانتهاء:



– تحويل السير القادم من كنيسة السيدة باتّجاه مدرسة اللعازارية.



– قطع السير القادم باتّجاه ملك الطاووق وتحويله إلى نفق مار متر.



– منع السير من فوق نفق ساسين إلى تقاطع ساسين وتحويله إلى نفق مار متر.



– قطع السير القادم من فندق ألكسندر وتحويله باتّجاه مستشفى أوتيل ديو (العيادات)، علمًا أنّه سيتمّ إبقاء المسلك الممتدّ من ساحة ساسين باتّجاه شارع أديب إسحق مفتوحًا (مسار سباق)



– قطع السير على تقاطع جورج حدّاد وتحويله باتّجاه تقاطع برج الغزال.



– قطع السير على تقاطع الدخولية وتحويله باتّجاه برج حمود والفورم دي بيروت.



– قطع السير تحت جسر الفيات وتحويله باتّجاه الدخولية.



– قطع السير على مدخل ومخرج كرم الزيتون وتحويله إلى كرم الزيتون.



– قطع السير على مستديرة العدلية بحيث يتمّ منع السير من الدخول إلى المستديرة من ناحية السباق، ومنع السير القادم من المديرية العامة قوى الأمن الداخلي باتّجاه المستديرة.



– قطع السير على تقاطع المتحف وتحويله إلى المحكمة العسكرية والعدلية.



– قطع السير القادم من تقاطع بشارة الخوري ومنعه من الوصول إلى تقاطع السوديكو.



– قطع السير القادم من نفق بشارة الخوري ومنعه من الوصول إلى نزلة صهيون.



– قطع السير القادم من تقاطع جامع الأمين ومنعه من الوصول إلى تقاطع جورج حدّاد.



ثانيًا: في محلّة مارينا ضبية (سباق درّاجات هوائية)



اعتبارًا من الساعة 8.00 من تاريخ 25-10-2026 وبإشراف الاتّحاد اللبناني للدرّاجات الهوائية، ستقيم لجنة "نفاسارتيان" في نادي هومنتمن، سباق للدرّاجات الهوائية فئة MTB BIKES وذلك في منطقة مارينا – ضبية على الطريق البحري بين مسبح غولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية، وعلى عدّة دورات. سيتمّ إقفال الطريق المذكور طيلة فترة النشاط.



ثالثًا: في محلّة المنارة – النادي العسكري (سباق ترياتلون)



الساعة 6.00 من تاريخ 25-10-2026 بدعوة من الاتّحاد اللبناني للترياتلون، ستقام بطولة لبنان في الترياتلون، وذلك في منطقة المنارة النادي العسكري – رأس بيروت، حيث ستجرى مسابقة للسباحة، وبعدها مباشرة ينطلق سباق الدرّاجات، يليه سباق الركض على المسلك التالي: من أمام النادي العسكري- المنارة وصولًا إلى عين المريسة ذهابًا وإيابًا على خمس دورات متتالية. سيتمّ قطع المسلك المذكور طيلة فترة السباق اعتبارًا من الساعة 7.00 لغاية الساعة 10.00.



يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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