تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"اليونيفيل" تحيي للمرة الأخيرة "يوم الأمم المتحدة".. أبانيارا: السلام ليس أمراً مضموناً في الجنوب

Lebanon 24
25-10-2026 | 00:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اليونيفيل تحيي للمرة الأخيرة يوم الأمم المتحدة.. أبانيارا: السلام ليس أمراً مضموناً في الجنوب
اليونيفيل تحيي للمرة الأخيرة يوم الأمم المتحدة.. أبانيارا: السلام ليس أمراً مضموناً في الجنوب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أحيت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) يوم الأمم المتحدة، مستذكرةً القيم الراسخة التي قامت عليها المنظمة، ومجدّدةً التزامها بتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان.

وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة أيضا، إذ ستكون آخر مرة تحيي فيها "اليونيفيل" يوم الأمم المتحدة قبل انتهاء ولاية البعثة في نهاية عام 2026.

وفي رسالة وجّهها للمناسبة، شدّد رئيس البعثة وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا، على الأهمية المستمرة للمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والمتمثّلة في السلام والحوار والتعاون، قائلاً: "هنا في جنوب لبنان، ندرك أنّ السلام ليس أمراً مضموناً، بل يتطلّب الثقة والعزيمة والاستعداد للعمل معاً".

أضاف: " في يوم الأمم المتحدة هذا، لنجدد التزامنا بالسلام والتعاون وخدمة الناس الذين نعمل من أجلهم. معاً، نؤدي رسالتنا. معاً، نبني السلام. معاً، نصنع المستقبل". واكتسبت هذه المناسبة أهمية خاصة أيضاً، إذ كانت المرة الأخيرة التي تحيي فيها اليونيفيل يوم الأمم المتحدة قبل انتهاء ولاية البعثة في نهاية عام 2026. وفي تحيّة إلى حفظة السلام الذين يؤدّون مهامهم تحت راية الأمم المتحدة، أشاد اللواء أبانيارا بتفانيهم في دعم السلام والأمن في جنوب لبنان.

ميدانياً

في المقابل، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، مع تصاعد أعمال التجريف وشقّ الطرق العسكرية واستحداث مواقع جديدة، بالتزامن مع عمليات تفجير وتمشيط بالأسلحة الثقيلة.

وأفادت "الأخبار" بأنّ جرافات إسرائيلية تعمل على شقّ طريق انطلاقاً من منطقة بركة النقار باتجاه وادي شبعا.

كما افيد بأنّ القوات الإسرائيلية نفّذت سلسلة تفجيرات، اليوم، قُدّر عددها بسبعة أو ثمانية، بالقرب من مدرسة المبرّات في بلدة الخيام.

كما سُجّلت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية عند أطراف بلدة زوطر الشرقية.

وفي منطقة يحمر الشقيف، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أعمال النسف والتجريف وتغيير معالم البنى التحتية في البلدة وأطرافها الممتدة باتجاه الطيبة ودير سريان، وصولاً إلى مجرى النهر.

واستحدثت قوات الاحتلال مهبطاً خاصاً للمروحيات في منطقة الفقعاني، عند الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف من جهة بلدة الطيبة، بالتزامن مع فتح طرق عسكرية جديدة في محيط المهبط والمنطقة المحيطة به.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: بقاء اليونيفيل جنوبي لبنان يعني بقاء "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
في يوم الأمم المتحدة.. "اليونيفيل" تجدّد التزامها بالسلام على طول الخط الأزرق
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تحريك ملف "اليونيفيل"في الامم المتحدة ولبنان يطالب ببعثة مراقبة على الخط الازرق
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في الامم المتحدة: "اتفاق الإطار" والاستعانة بقوة عربية لتحلّ مكان "اليونيفل"
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:49:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

المستقبل

الاحتلال

إسرائيل

الخيام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-10-25
Lebanon24
02:30 | 2026-10-25
Lebanon24
02:15 | 2026-10-25
Lebanon24
02:00 | 2026-10-25
Lebanon24
00:41 | 2026-10-25
Lebanon24
00:37 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24