تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مواجهة قضائية بين "القوات والتيار" واتهامات متبادلة بالفساد

Lebanon 24
25-10-2026 | 00:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مواجهة قضائية بين القوات والتيار واتهامات متبادلة بالفساد
مواجهة قضائية بين القوات والتيار واتهامات متبادلة بالفساد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 
 
انتقلت معركة وزارة الطاقة بين حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" من المنابر السياسية إلى القضاء، مع تبادل الشكاوى والإخبارات بشأن عقود الكهرباء واستيراد الفيول وتسعير المحروقات والمولدات الخاصة. لكنّ احتدام المواجهة، وما رافقها من اتهامات بهدر المال العام وتحميل اللبنانيين خسائر بملايين الدولارات، لم يُترجم بعد باستدعاءات للتحقيق، في انتظار استكمال الملفات بالوثائق والأدلة.
Advertisement
 
وأوضح مصدر قضائي أن الشكاوى والإخبارات المقدّمة "غير مكتملة"، وقال إن "الاستدعاءات تنتظر استكمال الملفات وتعزيزها بالوثائق والأدلة، ليبدأ التحقيق الفعلي". وشدّد على أنه "بمعزل عمّا إذا كانت الخلفيات سياسية، فإن القضاء سيتعامل مع هذه الملفات بجدّية، ويتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها".

وتطول المواجهة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الطاقة والمياه التي شكّلت لسنوات أحد أبرز ميادين الاشتباك بين الطرفَين، ففي 21 تشرين الأول الحالي، أعلن نواب تكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية): غسان حاصباني، وجورج عقيص، وأنطوان حبشي، ورازي الحاج، تقديم إخبارين أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يتناولان ملفَّي معملي الزوق والجية واستثمار منشآت النفط في طرابلس.
 
يتعلق الإخبار الأول بتعديلات يُنسب إلى وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل "إدخالها على عقدَي إنشاء معملي الزوق والجية في جبل لبنان، ومدى مسؤوليته عن ترتّب تعويضات تقارب 100 مليون يورو على الدولة اللبنانية، بموجب حكم تحكيمي لمصلحة الشركات المنفذة".
 
أما الإخبار الآخر فيتناول عقد استثمار منشآت النفط في طرابلس، ويطول وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل. ويتهمه بـ"منح شركة روسية حق الاستثمار في منشآت الطاقة في طرابلس لمدة عشرين عاماً، خلال تولّيه الوزارة في حكومة تصريف أعمال، من دون قانون أو مناقصة". كما أثاروا مسألة "عدم العثور على الملف الكامل للعقد لدى الجهات الرسمية المعنية".
 
في المقابل، فتح "التيار الوطني الحر" ملفات تتصل بأداء وزارة الطاقة في عهد الوزير الحالي جو صدّي، المحسوب على "القوات اللبنانية"، وتشمل أسعار البنزين والمازوت وتعريفة المولدات الخاصة واستيراد الفيول.
 
وقال عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" وليد الأشقر، إن الإخبارات التي يتقدّم بها التيار "تنطلق من وقائع وأدلة تُوضع بمتناول القضاء، المطلوب منه أن يبدأ التحقيقات بشأنها".
 
وأوضح أن التيار "لا يستخدم أسلوب التجنّي الذي يلجأ إليه الآخرون، مثل اتهامه بسرقة 40 مليار دولار في ملف الكهرباء". وذكّر الأشقر بأن الدولة "دعّمت قطاع الطاقة على مدى عقود، وأن اللبنانيين استفادوا من هذا الدعم، الذي كان سبباً للعجز الكبير المتراكم". وأعرب عن أمله في أن "تأخذ هذه الإخبارات والشكاوى مسارها أمام الهيئات القضائية، وأن تتوضح الحقائق لمرّة أخيرة أمام الناس".
 
وبينما اكتفى مصدر في وزارة الطاقة بالقول إن "كل ما يقومون به لا يستحق التعليق"، دعت مصادر "القوات اللبنانية" إلى "الاحتكام إلى القضاء". وردت على شكاوى التيار بحق صدّي بالقول "ليذهبوا إلى الآخر"، معتبرة أن "كل هذا الصراخ محاولة التفاف على الشكاوى المقدّمة من القوات، التي تكشف فضائحهم وموبقاتهم في قطاع الطاقة".
 
مواضيع ذات صلة
اتهامات متبادلة بين رنا سماحة وطليقها بسبب نفقة ابنهما
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوّات والتيار": صراع يتجدّد.. على الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" والحكومة أمام اختبار الثقة المتبادلة
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التواصل يعود بين "الحزب والتيار" والموسوي غرد خارج السرب
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 08:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني

الشرق الأوسط

جبران باسيل

اللبنانية

الجمهوري

✨ الخلف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-10-25
Lebanon24
02:30 | 2026-10-25
Lebanon24
02:15 | 2026-10-25
Lebanon24
02:00 | 2026-10-25
Lebanon24
00:37 | 2026-10-25
Lebanon24
00:33 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24