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لبنان

"حشد الأحرار" يفاجئ مرجعاً كنسياً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2026 | 03:15
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حشد الأحرار يفاجئ مرجعاً كنسياً
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كشف مرجع كنسي أنه سُرّ بالحشد المتنوع الذي شهده القداس الذي أقامه حزب الوطنيين الأحرار في ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاة الرئيس دوري كميل شمعون والذكرى الـ36 لاستشهاد داني كميل شمعون وعائلته وشهداء نمور الأحرار.
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وقال: "إن الحضور الحزبي كان جامعاً، وكأن مصالحة ما حصلت للمّ شمل عائلة الأحرار".
 

وقال المصدر إن كنيسة مار إلياس في انطلياس غصّت بالمشاركين، وهذا الحشد الرسمي والشعبي لدى "الأحرار" لم يُشهد له مثيل منذ فترة، ما يشكّل عاملاً إيجابياً جامعاً.
 

كذلك، أشار إلى أن حضور ممثلين عن الرؤساء والأحزاب الفاعلة في المنطقة أعطى المناسبة طابعاً سياسياً وانفتاحياً على جميع القوى السياسية، بما يمهّد لانطلاقة جديدة لـ"حزب الوطنيين الأحرار".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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