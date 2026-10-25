"حشد الأحرار" يفاجئ مرجعاً كنسياً

كشف مرجع كنسي أنه سُرّ بالحشد المتنوع الذي شهده القداس الذي أقامه حزب الوطنيين الأحرار في ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاة الرئيس والذكرى الـ36 لاستشهاد داني كميل وعائلته وشهداء نمور الأحرار.

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وقال: "إن الحضور الحزبي كان جامعاً، وكأن مصالحة ما حصلت للمّ شمل عائلة الأحرار".



وقال المصدر إن في انطلياس غصّت بالمشاركين، وهذا الحشد الرسمي والشعبي لدى "الأحرار" لم يُشهد له مثيل ، ما يشكّل عاملاً إيجابياً جامعاً.