برق وأمطار غزيرة ورعد.. منخفض جوي قوي سيضرب لبنان ابتداءً من هذا اليوم

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طقس خريفي يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة فيتحول الطقس الى ممطر مع برق ورعد ورياح ناشطة ويستمر تأثيره طيلة أيام الاسبوع.الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.تتكاثف الغيوم ليلاً البلاد مع احتمال تساقط امطار خفيفة .الإثنين: غائم جزئياً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار في المناطق الداخلية يرافقها برق ورعد احياناً.الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد تشتد غزارتها شمال البلاد مع احتمال تساقط حبات البرد.الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال لتعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة خاصة شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر .