بالصور... إقفال وختم مسلخ في بيروت بالشمع الأحمر

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افادت في في بيان، انه وبناءً على توجيهات محافظ القاضي ، نفّذت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، عند الساعة الثالثة فجراً، كشفاً ميدانياً على أحد المسالخ في منطقة وطى المصيطبة، بمؤازرة من مكتب بيروت في اللبناني وفوج حرس بيروت.وأظهر الكشف أنّ مسلخ "مرعي" الكائن في العقار 2227 من منطقة المصيطبة العقارية لصاحبة السيد حسين حسن الحسن العبد لله، يعمل من دون ترخيص قانوني، ومن دون إشراف طبيب بيطري، ولا يستوفي الشروط الصحية وشروط النظافة والسلامة العامة، فضلاً عن قيامة بذبح المواشي وعرضها خلافاً للأصول والأنظمة المرعية الإجراء.وبناءً على المخالفات المضبوطة، جرى تنظيم محضر ضبط بحقّ المخالف، واصدر المحافظ عبود قراراً حمل الرقم 851/ب قضى بإقفاله و ختمه بالشمع الأحمر حيث قامت مصلحة المسالخ في بلدية بيروت باقفاله بمؤازرة من فوج حرس بيروت.وتشدّد بلدية بيروت على مواصلة جولاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقّ المخالفين، ولا سيّما الأنشطة التي تشكّل خطراً على الصحة العامة وسلامة الغذاء، أو تنتهك شروط النظافة والسلامة العامة وتتعدّى على الأملاك العامة، تأكيداً لالتزامها بفرض تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وحماية سلامة المواطنين، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.