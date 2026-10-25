في ذكرى تأسيسه... تظاهرة للحزب الشيوعي من ساحة البربير باتّجاه رياض الصلح

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شارك مواطنون في التظاهرة التي دعا اليها الحزب الشيوعي، في الذكرى 102 لتأسيسه، تحت عنوان "لدولة المواطنة والعلمانية والعدالة الاجتماعية لحقوق والمهجرين والعمال والموظفين لمقاومة وطنية وشعبية علن درب التحرير والتغيير".وانطلقت التظاهرة من ساحة البربير باتّجاه ساحة الصلح في ، حيث رفعت الشعارات التقليدية للحزب، واللافتات التي تذكر بالمقاومة التي أطلقها الحزب الشيوعي قبل 44 عاما، والمؤيدة للمطالب الشعبية ومطالب العمال والفلاحين، وبناء وطن على أساس غير طائفي، وتطبيق .وقال للحزب حنا غريب، إن التظاهرة تهدف لاسترداد الشارع كسلاح أساسي للحركة الشعبية للدفاع عن قضاياها الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.ورأى انه في ظل هذه الظروف والصعوبات، يؤكد الحزب الشيوعي اللبناني من خلال التظاهرة موقفه وموضعه في مواجهة العدوان الاسرائيلي والاحتلال، وفي مواجهة الاستغلال الطبقي والاجتماعي لهذا النظام السياسي الطائفي.وأكد ان الحزب يسترجع الشارع من زواريب القوى الطائفية والمذهبية، كسلاح أساسي لبناء من أجل التحرير، ومن أجل التغيير في .