تنشط في النبطية ومحيطها... توقيف عصابة سرقة منازل ودراجات نارية

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى حول نشاط عصابة تقوم بعمليّات سرقة من داخل منازل وسرقة درّاجات آليّة في ومحيطها.على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها اللازمة لكشف العصابة وتوقيف أفرادها، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّات أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:م. ح. (مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)م. ح. أ. (مواليد عام ٢٠٠٦، لبناني)ح. ف. (مواليد عام ۲۰۰۱، فلسطيني)ز. ح. (مواليد عام ٢٠٠٤، لبنانية)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد أماكن وجودهم وتوقيفهم بما أمكن من السّرعة.بتاريخ 15-10-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهم، من خلال كمينٍ محكمٍ نصبته لهم في النبطيّة، وضبطت معهم بندقيّة نوع بومب أكشن، مسدّس حربي، درّاجة آليّة تبيّن أنّها مسروقة، وكميّة من حشيشة الكيف، وأدوات تستخدم في عمليّات السّرقة.بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل منازل وسرقة درّاجات آليّة في النبطيّة وجوارها.أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة المختص.