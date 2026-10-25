تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هيكل شارك في الاجتماع السنوي العاشر لمجموعة "Dragon Group".. وأجرى سلسلة لقاءات في بريطانيا

Lebanon 24
25-10-2026 | 10:58
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هيكل شارك في الاجتماع السنوي العاشر لمجموعة Dragon Group.. وأجرى سلسلة لقاءات في بريطانيا
هيكل شارك في الاجتماع السنوي العاشر لمجموعة Dragon Group.. وأجرى سلسلة لقاءات في بريطانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بريطانيا بتاريخَ ٢٢ و٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٦ تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره البريطاني رئيس أركان الدفاع Air Chief Marshal Sir Rich Knighton، وشارك في الاجتماع السنوي العاشر لمجموعة Dragon Group  الذي ضم قادةً وممثلين عن جيوش: قطر، الأردن، المملكة العربية السعودية، مصر، العراق، الكويت، عُمان، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممثل عن مجلس التعاون الخليجي. وتم بحث التحديات المشتركة، وسبل تعميق التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية.
كما التقى العماد هيكل نظيره البريطاني، وتناول النقاش سبل دعم الجيش وتعزيز التعاون بين الجانبين. وشكر العماد هيكل السلطات البريطانية على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.
تلا ذلك لقاء بين العماد هيكل ومستشار الأمن القومي البريطاني  Jonathan Powell، وتداول الطرفان آخر المستجدات في جنوب لبنان، وخيارات ما بعد اليونيفيل.
كذلك التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، في اجتماعَين منفصلَين، وجرى عرض علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والجيشَين الأردني والقطري، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفد روسي سيُشارك في اجتماع مجموعة العشرين حول الطاقة في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 23:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لوزير الداخلية على هامش مشاركته في معرض "ميليبول قطر 2026"
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 23:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد اللبناني يستكمل لقاءاته في اليوم الرابع من الاجتماعات السنوية في بانكوك
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 23:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يوحنا العاشر في روما للقاء قداسة البابا
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 23:29:26 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الجيش اللبناني

قائد الجيش

البريطانية

جنوب لبنان

البريطاني

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-10-25
Lebanon24
16:07 | 2026-10-25
Lebanon24
16:04 | 2026-10-25
Lebanon24
16:00 | 2026-10-25
Lebanon24
15:52 | 2026-10-25
Lebanon24
15:30 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24