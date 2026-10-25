بوزن 400 كيلوغرام.. خنزير بري يتجوّل بين البيوت ويهاجم سيارة (فيديو)

أثار ظهور خنزير ضخم في بلدة السفيرة القلق بين الأهالي، بعدما تجوّل الحيوان بين المنازل، قبل أن يهاجم سيارة.

ويُقدّر وزن الخنزير بين 300 و400 كيلوغرام، ما أثار مخاوف السكان، لا سيما في ظل وجوده بالقرب من المنازل وما قد يشكّله من خطر على سلامتهم.





