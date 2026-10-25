هدف جوي مشبوه جنوب لبنان يستنفر الجيش الإسرائيلي...إليكم ما حصل

أعلن الجيش ، عبر منصة "أكس"، أنه "تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رُصد في المنطقة التي تعمل فيها قواته ، مشيراً إلى أن لم تُفعّل، وفقاً للسياسة المتبعة".