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لبنان

هدف جوي مشبوه جنوب لبنان يستنفر الجيش الإسرائيلي...إليكم ما حصل

Lebanon 24
25-10-2026 | 14:37
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هدف جوي مشبوه جنوب لبنان يستنفر الجيش الإسرائيلي...إليكم ما حصل
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أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "أكس"، أنه "تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رُصد في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مشيراً إلى أن صفارات الإنذار لم تُفعّل، وفقاً للسياسة المتبعة".

 
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