هدف جوي مشبوه جنوب لبنان يستنفر الجيش الإسرائيلي...إليكم ما حصل

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أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "أكس"، أنه "تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رُصد في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوب لبنان، مشيراً إلى أن صفارات الإنذار لم تُفعّل، وفقاً للسياسة المتبعة".
🔸 قبل قليل، تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان.
🔸 لم يتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة.— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) October 25, 2026
🔸 قبل قليل، تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه تم رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان.
🔸 لم يتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة.