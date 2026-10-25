منذ تشكيلها حتى اليوم... حكومة سلام سافرت 383 مرة

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هل سألتم يوماً كم مرة سافر مسؤولو الحكومة إلى الخارج، ومن دفع ثمن تذاكرهم؟383 رحلة رسمية إلى الخارج قام بها الوزراء والمسؤولون منذ تشكّلت حكومة وحتى تشرين الأول 2026، هذا ما تُظهره أرقام "مرصد سفريات الوزراء"، التابع لمبادرة غربال.اللافت أن 141 رحلة فقط موّلتها الخزينة العامة، أما 166 رحلة، أي قرابة 43%، فلا أحد يعرف مَن دفع كلفتها.وفي مسألة الإذن، سافر المسؤولون في 107 رحلات خلال عام ونصف العام قبل أن ينالوا الموافقة، فطلبوها بعد عودتهم. وفي 34 حالة منها جاء القرار صريحاً بمنح الموافقة "على سبيل التسوية" بعد انتهاء السفر.وبالنسبة للجهات، تقدّمت بـ33 رحلة باسم الوزير ، تلتها بـ31 رحلة، ثم رئاسة الجمهورية بـ30. أما رئيس الحكومة سلام فسُجّلت له 23 رحلة.وتوزّعت هذه الرحلات على 49 وجهة، وكانت الأكثر استقبالاً بـ44 رحلة، ثم قطر بـ41، ومصر بـ39، والإمارات بـ36.وتبقى هذه الأرقام، مدخلاً لسؤال مشروع حول الحاجة إلى ضوابط أوضح للسفر الرسمي وتمويله.