تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رفض لبناني للتفاوض الثنائي المباشر مع اسرائيل

Lebanon 24
25-10-2026 | 23:37
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رفض لبناني للتفاوض الثنائي المباشر مع اسرائيل
رفض لبناني للتفاوض الثنائي المباشر مع اسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب رضوان عقيل في" النهار": عَادَ الوفد العسكري اللبناني من مفاوضات تامبا من دون تحقيق خروق. في قراءة لخلاصة جولة تامبا وتعثر مفاوضاتها، ويذهب لبنان الى أبعد من ذلك بأنه حتى لو صادق البرلمان على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، فإنه لا يمكن الجيش الدخول في تعاون مباشر معها على الأرض في الجنوب.
Advertisement
ورغم الحصيلة السلبية لجولة تامبا، فأن التجارب الاسرائيلية التي خاضها "حزب الله" لم تحمِ أرض الجنوب ولا أهله الذين أجبروا على مغادرة بلداتهم التي كان مصيرها التدمير. ومن غير المتوقع أن يحدد موعد جولة المفاوضات المقبلة قبل تبيان من سيمسك بالسلطة في إسرائيل، سواء بقي بنيامين نتنياهو أو سيطر منافسوه على أكبر عدد من مقاعد الكنيست. ويقول متابع لبناني لمسار المفاوضات أن واشنطن تعمل على إنجاح اتفاق الاطار ولو أنها تعطي الأولوية لإسرائيل، خصوصاً في هذا التوقيت ومن دون التقليل من اعتداءاتها. لكن في المقابل أدت هذه العملية مع جهود رئاسة الجمهورية والحكومة الى منع احتلال النبطية ومساحات أخرى فضلاً عن عودة مئات الاف النازحين الى بلداتهم.
ورداً على الاتهامات التي تقدمها إسرائيل عن ضباط في الجيش يتعاونون مع "حزب الله"، يأتي الرد بحسب مصادر مواكبة أن لا صحة لكل ما تردده الماكينتان العسكرية والإعلامية في إسرائيل حيال حصول تعاون بين الطرفين. وأن الدليل على ذلك يعرفه جيداً المسؤول عن "الميكانيزم" الجنرال جوزف كليرفيلد أن الجيش قام بالجزء الأكبر من الكشف عن مواقع الحزب في جنوب الليطاني قبل إقدام إسرائيل على احتلالها وتمددها نحو شمال النهر. وأن الجيش اللبناني "لا يسكت" ولا يغطي أي عملية تهريب للسلاح من جانب الحزب. وفي المقابل لا بد للمؤسسة وضباطها من تواصل مع مسؤولين في الحزب على أرض الجنوب لضرورات تخص الأهالي والمناخ العام في المنطقة.  
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": أبدت واشنطن رغبتها في مفاوضات تامبا في فلوريدا الأخيرة، في إنهاء دور الوساطة بين لبنان و«إسرائيل»، والانتقال إلى تفاوض مباشر بينهما. ان ما توده واشنطن، تلبية لرغبة «إسرائيل» في التوصل إلى سلام شامل ودائم في لبنان والمنطقة والتطبيع مع الدول العربية، لا يزال لبنان الرسمي بعيدا عنه، ويطالب أولا بوقف الاعتداءات «الإسرائيلية»، وتنفيذ الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. فكيف ستتعامل الحكومة اللبنانية مع رغبة واشنطن هذه، تجيب مصادر أمنية سياسية مطلعة، بأن بيروت أعطت موقفها بشكل مباشر، وأتى سلبيا وقاطعا تجاه إنهاء الوساطة الأميركية أو الانخراط في «تنسيق عسكري مباشر» مع «إسرائيل»، ويصر لبنان على استمرار الرعاية الأميركية المباشرة للمفاوضات، كونها تضغط على «الإسرائيلي» لتطبيق بنود «صيغة الإطار»، وترغمه على وضع وثيقة تنفيذية مكتوبة وملزمة للطرفين تحدد جدول الانسحاب بدقة دون تركها للتقديرات «الإسرائيلية» المنفردة. وتتوقع المصادر نفسها، أن تستمر الاعتداءات «الإسرائيلية»، والتوغلات والغارات بذريعة غياب التنسيق وعدم الاتفاق على آلية التحقق حتى الساعة. وتشك بطبيعة الحال، في أن توقف «إسرائيل» اعتداءاتها على البلدات الجنوبية حتى ولو وافق لبنان على التفاوض المباشر معها. في الوقت نفسه، تخشى المصادر السياسية، من حصول موجة من التصعيد السياسي والدبلوماسي ضد الحكومة، والجيش عن طريق اتهامها بالتقصير وعدم القدرة على حصر سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، بهدف الضغط على قرار الدولة. وتجد المصادر أن الدولة قد تطرح استعدادها لتقديم تسهيلات أمنية وضمانات ميدانية صارمة جنوب الليطاني، مقابل التزام أمريكي ودولي معلن بتمويل إعادة إعمار الجنوب، ودعم الاقتصاد، وضمان عدم المساس بالسيادة في ملفات أخرى، الأمر الذي يساعدها على الخروج من الأزمة الاقتصادية وتأمين غطاء سياسي دولي قوي للعهد الجديد، مع تحويل الجيش إلى شريك أساسي في الاستقرار الإقليمي.  
مواضيع ذات صلة
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة : نريد إيجاد روابط مباشرة مع الجيش اللبناني لفرض الاستقرار جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: حذرنا من التفاوض المباشر مع إسرائيل تحت النار بينما جولات التفاوض لم تسفر عن أي نتيجة
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأعمال اللبناني اليوناني بحث مع الملحقة الاقتصادية في السفارة في سبل تفعيل التعاون الثنائي
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس رجال الأعمال اللبناني - اليوناني بحث في سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري الثنائي
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:37:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الدول العربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2026-10-26
Lebanon24
06:15 | 2026-10-26
Lebanon24
06:09 | 2026-10-26
Lebanon24
06:00 | 2026-10-26
Lebanon24
05:50 | 2026-10-26
Lebanon24
05:44 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24