تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"بعبدا ومعراب": الخلاف على المقاربة لا على الأهداف والنتائج

Lebanon 24
25-10-2026 | 23:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعبدا ومعراب: الخلاف على المقاربة لا على الأهداف والنتائج
بعبدا ومعراب: الخلاف على المقاربة لا على الأهداف والنتائج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الاخبار": لم يُقفل ملف شاحنة ضهر البيدر بسحب اقتراح إحالته إلى المجلس العدلي من التداول في مجلس الوزراء الخميس الماضي، والخلاف تجاوز حدود التباين الحكومي بشأن إجراء قضائي، ليتحوّل إلى مادة للمُزايدة داخل الساحة المسيحية. فإصرار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الإحالة، وانسحاب وزرائه من الجلسة احتجاجاً على عدم طرحها، جعلا التشدّد معياراً لإثبات الحضور السياسي والتمثيل. فباتت التهدئة تُصوَّر تنازلاً، فيما تحوّل التمسّك بالإحالة إلى وسيلة لإظهار القدرة على مواجهة حزب الله وحلفائه.
Advertisement
وعليه، لم يعد النقاش مقتصراً على جدوى الإحالة إلى المجلس العدلي وتوقيتها، بل بات محكوماً بحسابات المنافسة على الجمهور المسيحي، إذ يخشى كل طرف أن يستثمر خصومه أي خطوة تهدئة ضده، ولو كانت ضرورية لمنع انفجار داخل الحكومة.
وتزداد حساسية الموقف بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية، في ظل معلومات تفيد بأن عون لا يريد أن يبدو سقفه السياسي أدنى من سقف جعجع أو سواه من القيادات المسيحية. وهكذا، فإن الرئيس، الذي يُفترض أن يتيح له موقعه هامشاً أوسع لاحتواء الانقسامات، يجد نفسه أمام ضغط طائفي يضيّق هامش المناورة. وبذلك، يصبح خفض التصعيد موقفاً يحتاج إلى تبرير، فيما يُقدَّم التشدّد دليلاً على الثبات.

وكتب ميشال نصر في" الديار": قرأت مصادر على تماس مع معراب، في كلام رئيس حزب القوات اللبنانية الأخير، رسائل سياسية بالجملة، أهمها ان معراب تدعم المسار الذي يقود إلى قيام دولة فعلية، لكن من دون منح السلطة تفويضا مفتوحا أو شيكا على بياض، ولا سيما إذا استمر التباعد بين القرارات المعلنة والتنفيذ على الأرض. ورأت المصادر أن «الحكيم» لا يزمع فك الارتباط بالعهد، بل يحدد سقفا سياسيا لاستمرار التفاهم معه، حيث تدرك القوات أن المواجهة المبكرة قد تضعف موقع القوى التي تلتقي على مشروع الدولة، لكنها لا تريد أن يتحول الحفاظ على هذا التقاطع إلى غطاء للتردد أو المماطلة، لذلك كان لا بد من وضع الرؤساء أمام مسؤولية حسم العلاقة بين القرار السياسي والتنفيذ الأمنى، بعيداً من تحميل الأجهزة وحدها مسؤولية التعثر.
وفي المقابل، تقول أوساط مقربة من بعبدا، ان الاختلاف في وجهات النظر مع معراب، يعود لطريقة مقاربة الملفات والآليات أكثر منه الأهداف والنتائج، حيث يعمل رئيس الجمهورية على تثبيت مرجعية الدولة من دون دفع البلاد إلى مواجهة داخلية قد تتجاوز قدرة المؤسسات على احتواءها، مشيرة الى تشديده في هذا الخصوص خلال جلسة مجلس الوزراء على خطورة ملف «متفجرات ضهر البيدر»، وعلى ضرورة استكمال التحقيقات وفق القانون، بالتوازي مع التحذير من التصعيد الإقليمي، وهو ما يعكس أولويته في حماية الاستقرار.
ورأت المصادر ان «الثقة» داخل الفريق الذي يلتقي على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة محفوظة، وهو ما أكد عليه رئيس حزب القوات اللبنانية نفسه، رغم محاولات البعض تسويق خلاف ذلك، جازمة بان بعبدا اتخذت قرارها، وهي لا تريد المساومة، حيث تثبت الايام يوما بعد يوم أن حصرية السلاح ليست شعارا سياسيا، ولا تعني حماية السلم الأهلي لا ولن تعني ابدا تعطيل المحاسبة، مستدركة ان ذلك يكون وفقا لاجندتها واعتباراتها، لا فرضا من اي كان في الداخل او الخارج. وختمت الاوساط، بان خطوط التواصل والتعاون والتنسيق مفتوحة بشكل دائم مع معراب ومع غيرها من القوى السياسية، ما سمح بحل الكثير من الامور العالقة، مؤكدة ان المشاورات والاتصالات هدفها تقريب وجهات النظر حول الملفات الخلافية، للوصول الى افضل الحلول التي تحقق الغايات والاهداف باقل الاثمان، خصوصا ان الفترة الحالية تتطلب الكثير من التأني والحذر، «فاذا كانت السرعة مطلوبة فإن التسرع قد يكون مدمرا».
مواضيع ذات صلة
انتخابات إسرائيل 2026: تبدّل في الوجوه لا في مقاربة الحروب؟
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" والمقاربة الجديدة: مع أيّ حل يخرج الاحتلال
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تشعل الخلاف بين نتنياهو وإيزنكوت.. ما الهدف
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بعبدا لم يُنهِ الخلاف.. لماذا تصعّد نقابة "أوجيرو"؟
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:38:18 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

مجلس الوزراء

اللبنانية

حزب الله

المسيحية

الجمهوري

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2026-10-26
Lebanon24
06:15 | 2026-10-26
Lebanon24
06:09 | 2026-10-26
Lebanon24
06:00 | 2026-10-26
Lebanon24
05:50 | 2026-10-26
Lebanon24
05:44 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24