"سلام والقوات": مسار طويل من الخلافات

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لم يكن التوتر الذي شهدته جلسة الأخيرة بين رئيس الحكومة ووزراء " " وليد ساعته، بل جاء نتيجة تراكم خلافات سياسية وإدارية بدأت بين الطرفين، على خلفية عدد من الملفات الحكومية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء.وبحسب مصادر مطلعة، فإن العلاقة بين رئيس الحكومة و"القوات " شهدت في المرحلة الماضية تباينات واضحة بشأن طريقة إدارة بعض الملفات وآليات اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء، ما أدى إلى تصاعد التوتر تدريجياً.وتشير المصادر إلى أن ما حصل في الجلسة الأخيرة لم يكن سوى انعكاس لخلافات سابقة لم تُعالج، وقد تظهر مجدداً خلال مناقشة ملفات حكومية أخرى في المرحلة المقبلة.