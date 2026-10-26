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لبنان

الطقس سيتحوّل.. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان هذه تفاصيله

Lebanon 24
26-10-2026 | 02:39
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الطقس سيتحوّل.. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان هذه تفاصيله
الطقس سيتحوّل.. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان هذه تفاصيله photos 0
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائما اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، تشتد غزارتها شمال البلاد مع احتمال تساقط حبات البرد واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية. 

-الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من يوم الثلثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة، فيتحوّل الطقس الى ماطر مع برق ورعد ورياح ناشطة ويستمر تأثيره طوال أيام الاسبوع. 
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طقس الأيام المقبلة:

اليوم الإثنين:
غائم جزئياً صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار خفيفة في المناطق الداخلية بخاصة جنوب شرق البلاد، يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الثلثاء:
غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، تشتد غزارتها شمال البلاد مع احتمال تساقط حبات البرد واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية. 

الأربعاء:
غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال لتعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة شمال البلاد، مع ارتفاع بموج البحر وبقاء تكون الضباب على المرتفعات.


الخميس:
غائم جزئيا بالاجمال مع امطار متفرقة، مترافقة مع برق و رعد و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 27 درجة،فوق الجبال من 12 الى 24 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ليلا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س. 

-الانقشاع:جيد اجمالاً على الساحل ، متوسط على الجبال بسبب الضباب. 

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 70 و 90٪.

-حال البحر:مائج اجمالاً، حرارة سطح الماء:26 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

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الحوض الشرقي

جنوب شرق

لبنان وا

جوي ✊

جمالا

ويست

سبيت

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