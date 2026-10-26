تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ملف التفجيرات يخضع للتحقيقات والدولة امام المجهر الدولي لضبط السلاح والتهريب

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
26-10-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ملف التفجيرات يخضع للتحقيقات والدولة امام المجهر الدولي لضبط السلاح والتهريب
ملف التفجيرات يخضع للتحقيقات والدولة امام المجهر الدولي لضبط السلاح والتهريب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تزال التحقيقات بشحنة المتفجرات في ضهر البيدر متواصلة وجديدها التوسع في التحقيقات، ما أعطى مؤشرا حول وجود قرار بالوصول الى الملف الى خواتيمه مع ان ثمة شكوكا بدأت تلف حول إمكانية التوصل الى نتيجة علما ان عدة خيوط بدأت تتكشف.
Advertisement
لن تخرج النتائج أيا تكن الى العلن إلا اذا اتخذ قرار بذلك.
وعلى الرغم من اعلان حزب الله ان هذه الشحنة تابعة له، فإن تعاطي السلطة مع الملف جاء متوافقا مع مقتضيات القانون، بحيث تقرر عدم الاحالة على المجلس العدلي راهنا واسكمال التحقيقات في القضاء.
وفي التفسيرات السياسية، فإن طريقة التعاطي مع الملف اتت للضغط على حزب الله للتحاور مع السلطة بشأن سلاحه، وهي مسألة تخضع للتأكد والأنتظار. لكن مصادر سياسية مطلعة توضح عبر" لبنان ٢٤" ان حزب الله يرفض هذا الحوار وان جاء تحت الضغط ومن هنا لم تبرز معطيات بشأن المرحلة التالية، فأي تراجع من الدولة بشأن التحقيقات سيعرضها للمساءلة وفي الوقت عينه لن تخاطر في موضوع سمعتها، اما اللجوء الى المقايضة بمعنى غض النظر عن الشحنة مقابل دخول حزب الله في التفاوض على السلاح فليس بالأمر المضمون ومن هنا تتحدث هذه المصادر عن ان الحكومة تدرك ايضا ماهية ردة فعل الحزب عندما يبدأ الخناق يضيق عليه، ولذلك وضعت الملف بعهدة القضاء من دون التنازل عن التحقيقات لا بل كان القرار بتوسيعها.
وتلفت المصادر الى انه لم يكن في إمكان الدولة الا السير بهذا الملف واجراء التحقيق مع الأجهزة المعنية او العناصر التابعة لها مع التأكيد ان الأستقرار لن يستتب في البلاد ما لم يتم بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبقواها الذاتية حصرا، معربة عن أعتقادها ان إستكمال التحقيقات تبعث برسالة الى الخارج مفادها ان الدولة ساهرة على أمن المواطنين، على ان ما جرى جعلها تحت المجهر الدولي بشأن ضبطها تهريب الأسلحة والمتفجرات.
لكن هل من شحنات اخرى تم ضبطها؟
تقول المصادر انه لا يمكن جزم الأمر وفي المقابل هناك روايات تتحدث عن تقصد الكشف عن الشحنة للإشارة الى إجراءات حزب الله التي تتحدى الدولة، وترى ان هناك مجموعة تدابير تسلك طريقها في حين ان الأولوية هي لعدم ضرب الأستقرار او دفع الأمور في اتجاه زعزعة داخلية او التسبب بإشكالات محلية وهناك سوابق على تمرد الحزب وتوجيه إتهامات ضد الدولة.

اكثر من سؤال يتكرر في هذا الملف أبرزها عن إمكانية حسم التحقيقات والآليات المقبلة وما اذا كانت الدولة قادرة على فتح قناة حوار مع حزب الله او لا، كل ذلك مرهون بالأيام المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
ملف التفجير امام المحكمة العسكريّة: احتواء الأزمة أم تعتيم على التّحقيق؟
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هناك تعاون كبير مع سوريا لضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي يدعو إلى جلسة حكومية طارئة لضبط الحدود وكشف المتورطين في ملف المتفجرات
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: العراق اليوم يملك قراره ويخضع السلاح فيه للقائد العام للقوات المسلحة
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 12:40:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المجلس العدلي

سلطة الدولة

الدولة ساهر

ضهر البيدر

الدولة على

الدولة ال

حزب الله

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2026-10-26
Lebanon24
06:15 | 2026-10-26
Lebanon24
06:09 | 2026-10-26
Lebanon24
06:00 | 2026-10-26
Lebanon24
05:50 | 2026-10-26
Lebanon24
05:44 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24