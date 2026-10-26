بعد توقفه لأيام.. قطار البربارة عاد إلى الخدمة

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عاد قطار البربارة السياحي إلى العمل، وفق معلومات "لبنان٢٤"، وذلك بعد توقّف استمرّ أياماً عدة على خلفية خلافات بين الشركة المشغّلة والجهات المشرفة عليه.وكان قد توقّف عن العمل بعد فترة قصيرة من إطلاقه، في خطوة أثارت تساؤلات حول مصير المشروع، الذي حظي باهتمام واسع منذ انطلاقه في 9 تشرين الأول الجاري، باعتباره أول قطار كهربائي في ومبادرة تهدف إلى إعادة إحياء جزء من شبكة والاستفادة منها في المجال السياحي.وتعيد عودة القطار إلى العمل الآمال باستمرار السياحية، وسط ترقّب لمسار المشروع في المرحلة المقبلة، ومدى القدرة على تجاوز الخلافات وضمان استمرارية التشغيل.