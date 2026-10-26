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لبنان

حاصباني: حادثة ضهر البيدر باب للحكومة لتنفيذ قراراتها

Lebanon 24
26-10-2026 | 04:45
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حاصباني: حادثة ضهر البيدر باب للحكومة لتنفيذ قراراتها
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رأى النائب غسان حاصباني في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "حزب الله يسعى جاهداً لمنع وصول ملف متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي، خشية من أن يشكّل ذلك سابقة نظراً للدلالات المهمّة التي تحملها احالة الملف الى القضاء العدلي وهو ما يخشاه الحزب".
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وأوضح أنّ "حادثة ضهر البيدر تشكّل بابا للحكومة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بسلاح الحزب، إذ أنهّا أصدرت سلسلة قرارات اعتبرت فيها سلاح الحزب خارجاً عن القانون"، وقال: "نحن كقوات لبنانية نلتزم قرارات الحكومة واذا هي لم تلتزم تكون هي من يفقد مداميك وجودها".

وشدد على أن "لا نيّة حتى الآن لدى وزراء القوات بالاستقالة غير أنّ كلّ الأمور ممكنة في حال فقدت الحكومة كل مداميك الثقة".

وعن انعكاس نتائج الانتخابات الاسرائيلية المرتقبة غدا على لبنان، استبعد "أي تغيير في الوضع الاقليمي، إذ إنّ الصراع الأميركي - الإيراني لا يزال قائما واسرائيل في حالة حرب مع ايران ومع حزب الله".

وردًّا على سؤال عن خوض "القوات" الانتخابات الفرعية في البقاع، قال: "اي معركة ديموقراطية نحن على استعداد لخوضها وتبقى الأسماء رهن انطلاق الاستحقاق".
 
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