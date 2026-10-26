الأشغال تنجز تزفيت معبرَي برج رحال وطيرفلسيه المؤقتين

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اعلنت في بيان انها، "أنجزت بتوجيهات من الوزير وبمتابعة من العامة في الجنوب، أعمال تزفيت معبرين موقتين في وطيرفلسيه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والجسور في الجنوب، وتأمين حركة التنقل على المحاور الحيوية.وشملت الأشغال تزفيت ممر العبور المؤقت الدولية عند جسر برج رحال، من خلال فرش الطبقة الإسفلتية ودحلها، لتحسين ظروف المرور على هذا المحور، ريثما تُستكمل المعالجة الدائمة للبنية التحتية المتضررة.كما أُنجز تزفيت ممر العبور المؤقت فوق في محلة طيرفلسيه، عند جسر 6 شباط، الذي يشكّل بديلاً مرحلياً عن المتضرر، بما يساهم في تسهيل تنقل الأهالي والمركبات بين المناطق الواقعة على ضفّتَي النهر".وفي هذا السياق،دعت الوزارة" السائقين، ولا سيما العابرين عند جسر برج رحال، إلى توخي أقصى درجات الحذر، وتخفيف السرعة، ومراعاة ضيق الممر المؤقت، والتقيّد بالإشارات المرورية وتعليمات السلامة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق".واكدت" مواصلة تنفيذ التدخلات الضرورية على الطرق والجسور المتضررة، وفق الأولويات الميدانية، تمهيداً لاستكمال الحلول الدائمة وتعزيز الترابط بين المناطق الجنوبية".