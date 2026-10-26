من البحر إلى أعلى قمّة في لبنان.. 12 كفيفاً يحققون إنجازاً استثنائياً

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نجح 12 مشاركاً من المكفوفين والمكفوفات في الوصول إلى قمة القرنة السوداء، على ارتفاع 3088 متراً عن سطح البحر، ضمن تحدّي "من البحر حتى القمّة" (Sea to Summit)، الذي نظمته جمعية "Blind with Vision" على مدى يومين، بمناسبة عيد الكفيف.وانطلقت الرحلة عند الساعة الخامسة من فجر السبت 24 تشرين الأول، من شاطئ شكا ، حيث بدأ المشاركون مسيرتهم باتجاه المرتفعات الجبلية، في تحدٍّ تطلّب جهداً بدنياً وتنسيقاً بين أفراد الفريق.وبعد اجتياز مسارات مختلفة، وصل المشاركون إلى منطقة مع نهاية اليوم الأول، قبل أن يستأنفوا رحلتهم فجر الأحد من منطقة ضهر القضيب باتجاه القرنة السوداء، وسط ظروف مناخية خريفية زادت من صعوبة التحدّي.ورافقت المشاركين رئيسة جمعية "Blind with Vision" ماري قليعاني، إلى جانب نحو 20 رياضياً وممثلين عن مؤسسات إنسانية، قدّموا الدعم والمساعدة طوال الرحلة.وهدفت المبادرة إلى تسليط الضوء على قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتشجيع مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والجبلية، فضلاً عن تعزيز اندماجهم الاجتماعي وتغيير الصور النمطية المرتبطة بالإعاقة.كذلك، سعت المبادرة إلى جمع التبرعات لدعم برامج جمعية "Blind with Vision"، التي تأسست عام 2017 وحصلت على والخبر عام 2024، بهدف مواصلة أنشطتها الموجّهة إلى المكفوفين.وشكّل وصول المشاركين إلى القرنة السوداء إنجازاً رياضياً وإنسانياً، عكس أهمية التعاون والمواكبة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خوض تحدّيات مماثلة، وأبرز دور الرياضة في تعزيز الاستقلالية والمشاركة المجتمعية.