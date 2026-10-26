حملة على نائب "حزب الله"

أثار كلام النائب في " للمقاومة" ، الذي اعتبر أن مقبل على "10 أيام صعبة"، فيما وصف وضع الحزب بأنه "ممتاز"، انتقادات سياسية، وسط تساؤلات بشأن مدى انسجام هذا التوصيف مع الواقع الذي يعيشه المواطنون، ولا سيما في من الاعتداءات .

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وفي هذا السياق، رُصدت مؤخراً حملة علنية للرد على كلام النائب عبر القول إن الحديث عن وضع "ممتاز" يعكس "انفصالاً عن الواقع ولا يعكس واقع أبناء البيئة الحاضنة للحزب الذين يعيشون تداعيات الدمار والنزوح، وسط غياب الاستقرار واستمرار المخاوف الأمنية والمعيشية".

وفي السياق، قال مصدر سياسي معارض لـ" " إن المرحلة الراهنة تتطلب مصارحة الناس بحقيقة الأوضاع والتحديات القائمة، بدلاً من تقديم توصيفات إيجابية لا تنسجم مع الواقعين الميداني والمعيشي.