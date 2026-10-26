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لبنان

حملة على نائب "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-10-2026 | 07:45
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أثار كلام النائب في "كتلة الوفاء للمقاومة" علي عمار، الذي اعتبر أن لبنان مقبل على "10 أيام صعبة"، فيما وصف وضع الحزب بأنه "ممتاز"، انتقادات سياسية، وسط تساؤلات بشأن مدى انسجام هذا التوصيف مع الواقع الذي يعيشه المواطنون، ولا سيما في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية.
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وفي هذا السياق، رُصدت مؤخراً حملة علنية للرد على كلام النائب عبر القول إن الحديث عن وضع "ممتاز" يعكس "انفصالاً عن الواقع ولا يعكس واقع أبناء البيئة الحاضنة للحزب الذين يعيشون تداعيات الدمار والنزوح، وسط غياب الاستقرار واستمرار المخاوف الأمنية والمعيشية".
 
وفي السياق، قال مصدر سياسي معارض لـ"حزب الله" إن المرحلة الراهنة تتطلب مصارحة الناس بحقيقة الأوضاع والتحديات القائمة، بدلاً من تقديم توصيفات إيجابية لا تنسجم مع الواقعين الميداني والمعيشي.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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