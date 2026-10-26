تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال استقباله سفير ماليزيا ونقيب المحامين والنائب كميل شمعون

Lebanon 24
26-10-2026 | 07:32
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال استقباله سفير ماليزيا ونقيب المحامين والنائب كميل شمعون
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال استقباله سفير ماليزيا ونقيب المحامين والنائب كميل شمعون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير ماليزيا الجديد أنور بن أُدزير ، في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان ، الزيارة كانت مناسبة أيضا جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
Advertisement
كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة وشؤوناً وطنية ونقابية  متصلة بنقابة المحامين خلال إستقباله نقيب محامي لبنان عماد مارتينوس الذي قال بعد اللقاء : الزيارة لدولته هي للاطمئنان ، كما تداولنا طبعا بالشؤون اليومية والوطنية وشؤوناً نقابية .
وأضاف : تطرقنا مع دولة الرئيس حول كيفية العمل سوياً من أجل الحفاظ على الوحدة ونزع فتيل الفتنة في لبنان عن طريق تمتين اللُحمة بين المؤسسات ، رئاسة الجمهورية ، مجلس النواب ، ومجلس الوزراء .
وختم النقيب مارتينوس : طبعا دولته هو المحامي الأول وعلى علم بأن نقابة المحامين تقف إلى جانب الشرعية والدستور ، وتعمل من أجل أن نصل إلى بر الأمان في لبنان ومن اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية .
رئيس المجلس النيابي استقبل أيضاً رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون على رأس وفد من قيادة الحزب حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وتشريعية .
وبعد اللقاء تحدث النائب شمعون قائلاً : زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لشكره على المساهمة والمشاركة  معنا بواجب العزاء في المرحلة الصعبة بوفاة الرئيس دوري شمعون .
وأضاف : كما احببنا ان نشدد على أهمية حماية المصلحة الوطنية وتعزيز الحوار المستدام بين كافة الطوائف والأحزاب السياسية ، لأن التشنج لا ينفع أبداً المصلحة الوطنية ، نحن بحاجة للسير إلى الأمام ، هناك اهتمام دولي بلبنان ولا يجوز لهذا الاهتمام ان يمر مرور الكرام .
 وختم شمعون : إن التضامن والحوار الإيجابي هو ضرورة ماسة لمستقبل البلد ، وخاصة إن المحاور اليوم لا يمكن لها ان تتحكم بظروف المواطن اللبناني ، لقد كان دولة الرئيس بري متجاوبا كما بحثنا اموراً أخرى .
مواضيع ذات صلة
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال استقباله ارنو
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 15:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع مع سلام الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وملف الكهرباء وشؤونا اجتماعية واقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 15:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية مع زواره
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 15:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بري عرض الاوضاع العامة والمستجدات مع زواره
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 15:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

مجلس الوزراء

نبيه بري

الجمهوري

رئيس حزب

الثنائي

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:48 | 2026-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:47 | 2026-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:46 | 2026-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:32 | 2026-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-10-26
Lebanon24
09:48 | 2026-10-26
Lebanon24
09:47 | 2026-10-26
Lebanon24
09:46 | 2026-10-26
Lebanon24
09:32 | 2026-10-26
Lebanon24
09:29 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24