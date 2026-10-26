بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال استقباله سفير ماليزيا ونقيب المحامين والنائب كميل شمعون

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير ماليزيا الجديد أنور بن أُدزير ، في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى ، الزيارة كانت مناسبة أيضا جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .كما عرض الرئيس الأوضاع العامة وشؤوناً وطنية ونقابية متصلة بنقابة المحامين خلال إستقباله نقيب محامي لبنان عماد مارتينوس الذي قال بعد اللقاء : الزيارة لدولته هي للاطمئنان ، كما تداولنا طبعا بالشؤون اليومية والوطنية وشؤوناً نقابية .وأضاف : تطرقنا مع دولة الرئيس حول كيفية العمل سوياً من أجل الحفاظ على الوحدة ونزع فتيل الفتنة في لبنان عن طريق تمتين اللُحمة بين المؤسسات ، رئاسة الجمهورية ، مجلس النواب ، ومجلس الوزراء .وختم النقيب مارتينوس : طبعا دولته هو المحامي الأول وعلى علم بأن نقابة المحامين تقف إلى جانب الشرعية والدستور ، وتعمل من أجل أن نصل إلى بر الأمان في لبنان ومن اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية .رئيس المجلس النيابي استقبل أيضاً الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون على رأس وفد من قيادة الحزب حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً وطنية وتشريعية .وبعد اللقاء تحدث النائب شمعون قائلاً : زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لشكره على المساهمة والمشاركة معنا بواجب العزاء في المرحلة الصعبة بوفاة الرئيس شمعون .وأضاف : كما احببنا ان نشدد على أهمية حماية المصلحة الوطنية وتعزيز الحوار المستدام بين كافة الطوائف والأحزاب السياسية ، لأن التشنج لا ينفع أبداً المصلحة الوطنية ، نحن بحاجة للسير إلى الأمام ، هناك اهتمام دولي بلبنان ولا يجوز لهذا الاهتمام ان يمر مرور الكرام .وختم شمعون : إن التضامن والحوار الإيجابي هو ضرورة ماسة لمستقبل البلد ، وخاصة إن المحاور اليوم لا يمكن لها ان تتحكم بظروف المواطن اللبناني ، لقد كان دولة الرئيس بري متجاوبا كما بحثنا اموراً أخرى .