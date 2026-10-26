مفتي عكار عزي المطران منصور بضحايا كنيسة حمود في الاردن

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زار مفتي الشيخ الدكتور زيد بكار زكريا، يرافقه رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار فضيلة الشيخ مالك جديدة وعدد من المشايخ، واعضاء في صندوق الزكاة ، راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور، المطرانية في الشيخطابا -عكار، معزيا بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك في الهاشمية.وأكد المفتي زكريا "أن الزيارة تأتي للتعبير عن التضامن الإنساني والوطني، واستنكارًا لهذا الاعتداء الذي أودى بحياة الآمنين والمصلين"، مشددا على "أن هذه الأفعال الإجرامية بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام السمحة وتوجيهات النبي محمد" .ولفت إلى "أن المستهدف من هذه الجرائم هو وحدة الشعوب وعيشها المشترك، وأن الغاية منها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها"، مؤكدا "أن والأردن سيبقيان نموذجين في الأخوّة الوطنية والإسلامية ".وتمنى المفتي زكريا للمملكة الأردنية الهاشمية "دوام الحفظ والأمن والأمان"، سائلاً الله أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين".