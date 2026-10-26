تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لدعم القطاع التربوي في الجنوب.. عناية عز الدين تطالب بإجراءات تربوية استثنائية

Lebanon 24
26-10-2026 | 09:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لدعم القطاع التربوي في الجنوب.. عناية عز الدين تطالب بإجراءات تربوية استثنائية
لدعم القطاع التربوي في الجنوب.. عناية عز الدين تطالب بإجراءات تربوية استثنائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين" وزارة التربية الى اعتماد إجراءات استثنائية تدعم صمود القطاع التربوي في الجنوب الذي لا يزال يعاني تداعيات الحرب والاعتداءات الإسرائيلية والنزوح،بدلاً من قرارات تزيد الأعباء على الطلاب والأساتذة والأهالي"، مشددة  على أن "ترشيد الإنفاق لا ينبغي أن يأتي على حساب جودة التعليم وسلامة البيئة الصفية". 
Advertisement

واكدت بعد اجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية الذي  خصص لاستكمال مناقشة اقتراح قانون تنظيم عمل دور الحضانات" ضرورة ان تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتعليق قرارات تقليص الشعب ودمجها في المدارس والثانويات الرسمية في الجنوب ولا سيما في قضاء صور إلى حين إجراء مراجعة تربوية وإدارية ميدانية شاملة تراعي مصلحة الطلاب واحتياجاتهم التعليمية والنفسية وتحافظ على استقرار الهيئات التعليمية والإدارية".

ودعت إلى "الإسراع في الموافقة على التعاقدات المطلوبة لسد النقص في الكادر التعليمي 

والإسراع ايضا في معالجة ملف المتعاقدين على صناديق المدارس والمستعان بهم لتأمين حاجات المدارس والثانويات الرسمية من الأساتذة"، محذّرة من أن" استمرار النقص في الكادر التعليمي يهدّد العام الدراسي ويفاقم الفاقد التعليمي المتراكم منذ سنوات"، مشيرة الى أن "بعض المدارس لا تزال تعمل بدوام جزئي بحيث تقتصر الدراسة في بعض الحلقات على يومين أسبوعياً ما يهدد العام الدراسي ويفاقم الفاقد التعليمي".



وأوضحت أنها "التقت خلال عطلة نهاية الأسبوع عدداً من مديري المدارس في الجنوب ولا سيما في قضاء صور واطلعت منهم على توجيهات شفهية جديدة أبلغتهم بها وزارة التربية هاتفياً بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر على انطلاق العام الدراسي تقضي بتقليص الشعب ودمجها وإعادة توزيع أنصبة الأساتذة رغم استقرار الجداول الدراسية وبدء الامتحانات". 

وحذرت من أن "هذه الإجراءات ستؤدي إلى اكتظاظ الصفوف إذ قد تصل أعداد الطلاب إلى 43 طالباً في غرف  مساحتها صغيرة جدا، فضلاً عن زعزعة استقرار الهيئات التعليمية ونقل بعض الأساتذة إلى مدارس بعيدة من أماكن سكنهم وتحميل الأهالي أعباء إضافية نتيجة احتمال نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى".



واعتبرت أن "القرارات تتجاهل الظروف الاستثنائية لطلاب الجنوب الذين راكموا فاقداً تعليمياً منذ الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا  وصولاً إلى حربي 2024 و2026 وما رافقهما من نزوح وانقطاع عن الدراسة".



واضافت عزالدين:" ان هؤلاء الطلاب لم يخرجوا من الحرب، بل ما زالوا في صلبها متسائلة هل نتعاطى مع أرقام أم مع بشر؟"، ومشددة على أن "القرارات التربوية يجب أن تستند إلى تقييم ميداني يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية والنفسية والتربوية لا إلى حسابات خفض الإنفاق وحدها".



وأكدت عز الدين أن "إدارات المدارس الرسمية وهيئاتها التعليمية بذلت جهوداً كبيرة لإعادة انتظام الدراسة رغم الظروف الأمنية الصعبة"، محذرة من ان "تخفيض الشعب يمكن ان يقوض  هذه الجهود خصوصاً بعد انطلاق العام الدراسي".



وختمت بدعوة وزيرة التربية إلى "إعادة النظر في هذه الإجراءات والتعاطي مع طلاب الجنوب ومدارسه بتعاطٍ إنساني مسؤول بما يضمن استمرار التعليم واستقراره في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة". 



 واشارت عز الدين إلى انه  مناقشة اقتراح قانون تنظيم عمل دور الحضانات" يحتاج إلى جلسة اضافية".
مواضيع ذات صلة
النائبة عناية عز الدين خلال جلسة مساءلة الحكومة: هناك 360 ألف طالب نازح فما الخطة التي وضعتها الوزارة ضمن خطة التعافي التربوي وهل المدارس الرسمية مجهزة لاستقبال الأطفال المتضررين جسدياً من الحرب
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين بحثت مع وفد أممي تداعيات الحرب: لإعلان خطة طوارئ تربوية خاصة بالجنوب
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري: لخطّة طوارئ تربوية تكفل الحق بالتعلّم لكل طالب في صيدا والجنوب
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عناية عز الدين: العدوان الإسرائيلي على لبنان يقوّض الأمن الغذائي
lebanon 24
Lebanon24
26/10/2026 18:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

عناية عز الدين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قضاء صور

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-10-26
Lebanon24
12:00 | 2026-10-26
Lebanon24
11:56 | 2026-10-26
Lebanon24
11:51 | 2026-10-26
Lebanon24
11:38 | 2026-10-26
Lebanon24
11:29 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24