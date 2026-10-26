سلامة بحث مع وفد اللجنة الوطنية لليونسكو في الاستراتيجية العربية للاشخاص ذوي الاعاقة

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وتم البحث في الاستراتيجية العربية للاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بعنوان: " من الدمج الى الفيادة - الاعاقة كجسر للمعرفة والابتكار والصمود والحوار" التي اعدها السفير مايكل حداد وتم تنقيحها من قبل اللجنة الوطنية والالكسو والمطروحة من قبل ليتم عرضها واعتمادها أثناء المؤتمر العام للألكسو في سلطنة عمان حيث سيترأس الوزير سلامة وفد لبنان الى المؤتمر.



كما تم تطرق اللقاء الى موضوع تنظيم المنتدى العربي الثالث لشبكات المدارس والاندية والكراسي العلمية للألكسو حول موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة والمنوي عقده في كانون الاول المقبل بالتعاون مع جامعة البلمند التي تستضيف الكرسي وجامعة التي تستضيف المرصد حيث تمنى الحضور من وزير رعاية وحضور فعاليات اطلاق كرسي ومرصد الالكسو بهذا الشأن في جامعة البلمند. استقبل الدكتور غسان سلامة اليوم في مكتبه في المكتبة الوطنية، وفدا من اللجنة الوطنية لليونسكو، ضم :الامينة العامة السيدة اميرة الصلح والسيدات: نادين بنايوت ، رمزة جابر سعد وكريستيان جعيتاني ،وذلك في حضور السفير مايكل حداد بصفته رئيس كرسي ومرصد الالكسو للاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.وتم البحث في الاستراتيجية العربية للاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بعنوان: " من الدمج الى الفيادة - الاعاقة كجسر للمعرفة والابتكار والصمود والحوار" التي اعدها السفير مايكل حداد وتم تنقيحها من قبل اللجنة الوطنية والالكسو والمطروحة من قبل ليتم عرضها واعتمادها أثناء المؤتمر العام للألكسو في سلطنة عمان حيث سيترأس الوزير سلامة وفد لبنان الى المؤتمر.كما تم تطرق اللقاء الى موضوع تنظيم المنتدى العربي الثالث لشبكات المدارس والاندية والكراسي العلمية للألكسو حول موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة والمنوي عقده في كانون الاول المقبل بالتعاون مع جامعة البلمند التي تستضيف الكرسي وجامعة التي تستضيف المرصد حيث تمنى الحضور من وزير رعاية وحضور فعاليات اطلاق كرسي ومرصد الالكسو بهذا الشأن في جامعة البلمند.

كما استقبل سلامة سفير مصر في لبنان تميم خلاّف في زيارة بروتوكولية لم تخل من جولة افق حول الاوضاع والتطورات العامة اقليميا ودوليا اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في كافة المجالات لاسيما الثقافية منها .

واستقبل سلامة رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين السيدة نورا حيث تم التداول في مشروع "كتاب" عن مهرجانات بيت الدين.