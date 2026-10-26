"الاقتصاد" تابعت المخالفات في الأسواق: 1057 محضر ضبط

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بلغ عدد الكشوفات الميدانية التي نفّذتها ، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات، ١٩٬٨٧١ كشفًا بين ٢ كانون الثاني و٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦، في إطار متابعة المؤسسات بالأسعار وشروط سلامة السلع وحماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الأعمال الرقابية عن تنظيم ١٬٠٥٧ محضر ضبط، منها ٦٤٠ في قطاع المولّدات الكهربائية و٣٤٠ تتعلّق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، فيما توزّعت المحاضر الأخرى على مخالفات الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.وبالتوازي مع الرقابة الميدانية، أحالت الوزارة ٨٧٩ محضر ضبط إلى المختصّ خلال الفترة المذكورة، وتلقّت ٢٬١٤٥ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.وعلى صعيد مطابقة المنتجات للمواصفات، اتّخذت الوزارة ٢٩ قرارًا بتعليق التداول، مقابل ١٠ قرارات بالسماح بإعادته بعد التثبّت من المطابقة.