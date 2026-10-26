نقابة عمال "أوجيرو" أكدت على الاضراب المفتوح بدءا من الغد

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أعلنت نقابة موظفي " " في بيان، أنها ماضية في "الإضراب المفتوح ابتداء من الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، وذلك في ظل استمرار الرفض الدائم لتعديل بعض مواد القانون 431"، مؤكدة أن "تعديل القانون هو الضامن الأساسي للحقوق والمكتسبات، ولا سيما تعويضات القانون 161".وحددت "آلية الالتزام بالإضراب، كالاتي:o عدم الحضور إلى مراكز العمل نهائياً وإيقاف تسجيل الحضور أو البصمة.o جميع العاملين بقرارات النقابة، والتحلي بالوحدة والمسؤولية، ومتابعة التوجيهات عبر القنوات الرسمية فقط.• إدارة الحالات الطارئة عبر الخاصة بالنقابة:o تمرّ جميع الأمور والحالات الفنية الطارئة حتماً عبر خلية الأزمة، والتي تتولى تقييم ومعالجة كل موضوع على حدة وبحسب درجة أهميته وضرورته الاستثنائية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية دون المساس بقرار الإضراب.• التفاوض والحفاظ على الحقوق:o إبقاء قنوات التفاوض والحوار مفتوحة مع كافة المعنيين، بهدف الوصول إلى حلول جادّة تضمن الحفاظ الكامل على حقوق العاملين".وأكدت النقابة "ثباتها ووحدة صفها دفاعا عن الكرامة والحقوق المعيشية والوظيفية حتى تحقيق نتائج ملموسة".