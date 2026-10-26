الجيش يتلف 60 طناً من حشيشة الكيف ويوقف مطلوباً في بريتال

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أعلنت ، أن وحدات من الجيش نفذت عمليات أمنية في مناطق عدة، أسفرت عن إتلاف نحو 180 دنماً من حشيشة الكيف وضبط كمية تقدر بنحو 60 طناً منها، إضافة إلى توقيف مطلوبين ومخالفين.وأوضحت القيادة، في بيان، أن وحدة من الجيش أتلفت الكمية المذكورة في منطقة جباب الحمر – .وفي منطقة – ، دهمت وحدة أخرى منزل المطلوب (د.ص.)، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، وأوقفته للاشتباه بتشكيله عصابة خطف وسلب بقوة السلاح، واتجاره بالمخدرات. كما ضبطت داخل المنزل قذيفة صاروخية وكمية من المخدرات.وفي سياق متصل، أوقفت وحدات من الجيش 25 شخصاً، بينهم ثلاثة مواطنين و22 سورياً.ففي منطقة بني صخر – ، دهمت وحدات الجيش منازل مطلوبين وأوقفت المواطنين (ف.ح.) و(ا.ح.) و(ف.م.ح.)، على خلفية قيامهم بأعمال تهريب، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية.كما أوقفت 22 سورياً في مناطق وعرسال والشراونة – بعلبك ومشاريع القاع – الهرمل، لدخولهم الأراضي بطريقة غير شرعية وتجولهم من دون أوراق قانونية.وأشارت قيادة الجيش إلى تسليم المضبوطات، فيما بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف المختص.