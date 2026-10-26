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لبنان

الجيش يتلف 60 طناً من حشيشة الكيف ويوقف مطلوباً في بريتال

Lebanon 24
26-10-2026 | 12:11
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الجيش يتلف 60 طناً من حشيشة الكيف ويوقف مطلوباً في بريتال
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أعلنت قيادة الجيش، أن وحدات من الجيش نفذت عمليات أمنية في مناطق عدة، أسفرت عن إتلاف نحو 180 دنماً من حشيشة الكيف وضبط كمية تقدر بنحو 60 طناً منها، إضافة إلى توقيف مطلوبين ومخالفين.
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وأوضحت القيادة، في بيان، أن وحدة من الجيش أتلفت الكمية المذكورة في منطقة جباب الحمر – الهرمل.

وفي منطقة بريتالبعلبك، دهمت وحدة أخرى منزل المطلوب (د.ص.)، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، وأوقفته للاشتباه بتشكيله عصابة خطف وسلب بقوة السلاح، واتجاره بالمخدرات. كما ضبطت داخل المنزل قذيفة صاروخية وكمية من المخدرات.

وفي سياق متصل، أوقفت وحدات من الجيش 25 شخصاً، بينهم ثلاثة مواطنين و22 سورياً.

ففي منطقة بني صخر – عكار، دهمت وحدات الجيش منازل مطلوبين وأوقفت المواطنين (ف.ح.) و(ا.ح.) و(ف.م.ح.)، على خلفية قيامهم بأعمال تهريب، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية.

كما أوقفت 22 سورياً في مناطق رأس بعلبك وعرسال والشراونة – بعلبك ومشاريع القاع – الهرمل، لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وتجولهم من دون أوراق قانونية.

وأشارت قيادة الجيش إلى تسليم المضبوطات، فيما بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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