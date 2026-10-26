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لبنان

اللواء خير: لا نهوض للبنان إلا بتكامل مناطقه

Lebanon 24
26-10-2026 | 14:13
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اللواء خير: لا نهوض للبنان إلا بتكامل مناطقه
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استقبل اللواء الركن الدكتور محمد خير، في منزله، وفداً من "تجمع الهيئات الإسلامية" و"مجلس عمدة بيروت"، بحضور مخاتير وفعاليات شبابية وثقافية.
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وأوضح بيان مشترك عن التجمع والمجلس أن اللقاء يجسد نهج الاعتدال الوطني، ويعكس التواصل مع أبناء طرابلس والمنية وعكار لمتابعة قضاياهم الحياتية والاجتماعية.

من جهته، أكد اللواء خير أن المرحلة تتطلب التعاون مع شخصيات ومؤسسات فاعلة تضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن لبنان لا ينهض إلا بتكامل مناطقه من طرابلس وعكار والمنية إلى بيروت والإقليم وصيدا، بعيداً عن التمييز الطائفي أو المناطقي.

ولفت خير إلى أهمية الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسات الدولة لتوحيد الجهود والتكامل الإنساني لضمان استمرار الدعم للمواطنين، مؤكداً أن خدمة الناس مسؤولية وطنية وأخلاقية، والاعتدال هو السبيل لبناء مجتمع متماسك وعادل.
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