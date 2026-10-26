قرار غيّر دور مصرف لبنان.. الأمر حصلَ قبل 27 عاماً

شهد في 26 تشرين الأول 1999 محطة بارزة في تاريخ نظامه النقدي والمصرفي، تمثلت في توسيع صلاحيات لتشمل تطوير أنظمة الدفع ووسائلها وتنظيمها، إلى جانب عمليات تحويل الأموال والتحويلات الإلكترونية والمقاصة والتسوية، في خطوة عكست التحولات التي بدأ يشهدها القطاع المالي مع تطور التكنولوجيا والخدمات المصرفية.

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وبحسب التسلسل التاريخي المنشور على الموقع الرسمي لمصرف لبنان، شكّل هذا التاريخ محطة أساسية في تطور دور المصرف المركزي، بعدما امتدت مسؤولياته إلى مجالات تتجاوز إصدار العملة الوطنية وإدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي، لتشمل تنظيم البنية التحتية لعمليات الدفع والتحويلات المالية.



وجاء هذا التطور بعد عقود من التحولات التي شهدها النظام النقدي اللبناني، بدءاً من انتهاء الحكم العثماني عام 1918، ومروراً بإنشاء بنك عام 1919، ثم بنك سوريا ولبنان الكبير عام 1924، وصولاً إلى استقلال الليرة عن نظيرتها بموجب الاتفاق النقدي اللبناني الفرنسي عام 1948.



وكان لبنان شهد في 3 أيلول 1956 إقرار قانون السرية المصرفية، الذي أصبح إحدى الركائز الأساسية للنظام المصرفي، في مرحلة اتسمت بالنمو المالي والاقتصادي، وأسهمت في ترسيخ صورة لبنان بوصفه مركزاً مالياً إقليمياً، حتى أُطلق عليه لقب " الشرق".



وفي آب 1963، أُنشئ مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف، قبل أن يبدأ ممارسة مهامه رسمياً في الأول من نيسان 1964، ويتولى مسؤولية إصدار العملة الوطنية وتنظيم القطاع المصرفي.



وشهدت السنوات التالية محطات تشريعية ونقدية إضافية، أبرزها إنشاء في 9 أيار 1967، وتطوير احتياطات خلال النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، ثم إقرار قانون منع بيع ذهب مصرف لبنان في 24 أيلول 1986، في ظل الاضطرابات النقدية التي رافقت .



وبعد انتهاء الحرب، أقر مجلس النواب في 4 كانون الثاني 1993 قانون تسهيل دمج المصارف، بهدف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على العمل، قبل أن تأتي محطة 26 تشرين الأول 1999 لتفتح مجالاً جديداً أمام الدور التنظيمي لمصرف لبنان.



وشمل توسيع الصلاحيات آنذاك أنظمة الدفع وأدواته، وعمليات تحويل الأموال إلكترونياً، إضافة إلى المقاصة والتسوية، وهي عمليات أساسية لتنظيم انتقال الأموال بين المؤسسات المالية وإنجاز المعاملات المصرفية.



وتكتسب هذه المحطة أهميتها من كونها جاءت في مرحلة بدأ فيها القطاع المصرفي العالمي يشهد توسعاً في استخدام التكنولوجيا المالية، ما فرض على تطوير أطرها التنظيمية لمواكبة وسائل الدفع الحديثة.