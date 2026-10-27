مخاوف من "جنون" نتنياهو

Advertisement

تتصاعد المخاوف من إقدام رئيس الحكومة على خطوات عسكرية غير محسوبة، قد تدفع المنطقة نحو جولة جديدة من التصعيد، خصوصًا على الساحتين والسورية.وبحسب تقديرات سياسية، فإن احتمال رفض الرئيس الأميركي منح الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم واسع على ، قد يدفع نتنياهو إلى البحث عن ساحة بديلة لتحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، وهو ما يجعل الخيار الأكثر ترجيحًا، باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة الإقليمية الراهنة.وتشير هذه التقديرات إلى أن أي تصعيد إسرائيلي واسع في سوريا قد يحمل تداعيات تتجاوز حدودها، ويفتح الباب أمام توترات إضافية يصعب ضبط مسارها في المرحلة المقبلة.