جنبلاط على تمايز موقفه: "بإستثناء اسرائيل"

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رغم التمايز الجدي الذي أظهره النائب السابق عن "قوى الثامن من آذار"، وتحديداً في تصريحاته الأخيرة ومواقفه السياسية، إلا أن هذا التمايز لا يعني حصول تبدّل في موقفه من .ووفق المواقف المعلنة والمصادر المقرّبة منه، فان لا يزال متمسكاً بموقف حاسم في معارضة أي تسوية معها، ويرفض بشكل قاطع الذهاب نحو توقيع اتفاقية سلام أو إقامة علاقات تطبيع.وبحسب أوساط مطلعة، فإن الخلافات السياسية التي ظهرت أخيراً مع " " لا تنسحب على موقفه من الصراع مع إسرائيل، إذ يعتبر أن الخلاف حول كل الملفات شيء، والموقف من إسرائيل ومستقبل العلاقة معها شيء آخر تماماً.وكان جنبلاط اعتبر في تصريح أمس" أن أخطأ حين لم يختر «مسار إسلام آباد»، واختار بدلاً منه «مسار ماركو روبيو»، الأميركية الذي «لن يقود إلى أي مكان»،لافتاً إلى أن اتفاق إسلام آباد وقّعه الأميركي في .