واشنطن تنتقد تصريحات جنبلاط : "مسار إسلام آباد" لا يتيح لحزب الله الاحتفاظ بسلاحه

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ردت الأميركية بحدة على تصريحات رئيس السابق ، في موقف وُصف بأنه لافت ومفاجئ.وقال متحدث باسم الوزارة إن ، "انسجامًا مع سجله "، سيفعل ويقول ما يخدم مصلحته الشخصية، "مع قدر ضئيل من الاكتراث بالمبادئ أو بقاعدته الشعبية أو بمستقبل بلاده".وفي ما يتصل بما يُعرف بـ"مسار إسلام آباد"، رأى المتحدث أن وحلفاءه اعتقدوا أن هذا الاتفاق قد يمنح الحزب غطاءً للاحتفاظ بترسانته فيما تنسحب مجددًا، مشدّدًا على أن ذلك "لم يكن يومًا خيارًا واقعيًا".وأوضح أن "الإطار الثلاثي" هو اتفاق بين دولتين ذات سيادة، يقوم على عملية واضحة ومتبادلة ومتسلسلة المراحل، مشيرًا إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل على الانسحاب، على أن يكون ذلك مشروطًا بنزع سلاح حزب الله وانتشار في مناطق تجريبية.وحذّر من أن التعويل على لنزع سلاح الحزب "آلية لإبقاء حق النقض على السيادة ".وأضاف أن حزب الله “جرّ إلى حربين انتحاريتين نيابةً عن إيران"، وأنه سيبقى، ما لم يُنزع سلاحه، منفّذًا لما تمليه عليه طهران، فيما يدفع اللبنانيون الثمن.وختم المتحدث بالتذكير بما قاله السفير الأميركي ميشال عيسى، من أن مستعدة للتعامل مع حزب الله عبر فقط، وفي موضوع نزع السلاح حصرًا.