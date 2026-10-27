تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

يهدّدها بصور مفبركة... كيف يحمي القانون الفتيات في لبنان؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
27-10-2026 | 09:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
يهدّدها بصور مفبركة... كيف يحمي القانون الفتيات في لبنان؟
يهدّدها بصور مفبركة... كيف يحمي القانون الفتيات في لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعيد النقاشات التي شهدتها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس حول "اقتراح قانون حماية النساء من العنف الرقمي" طرح سؤال عملي يتجاوز النص التشريعي، وهو ما الذي يحدث فعلاً حين تتلقى طالبة تهديداً بنشر صور أو مقاطع لها، حقيقية كانت أم مفبركة بالذكاء الاصطناعي، وما الأدوات القانونية المتاحة لحمايتها اليوم، في ظل غياب قانون خاص بهذا النوع من العنف.
Advertisement
وبحسب ما قال مصدر نقابي متابع لـ"لبنان24"، فإنّ الاقتراح الذي قُدّم إلى مجلس النواب في شباط الماضي لم يدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي أو التطبيق على أرض الواقع، بل يمر بمرحلة حشد الدعم والتأييد والترويج له، ويتناول التجريم والعقوبات ووسائل الإثبات الرقمي وأوامر الحماية وحقوق الضحايا، إلى جانب تدابير وقائية ومؤسساتية، فيما ركّزت النقاشات على ابتزاز طالبات المدارس والخوف الذي يرافقهن من وصول المحتوى إلى عائلاتهن، وعلى أشكال جديدة تتجاوز التحرش والتهديد، مثل التزييف العميق واستنساخ الأصوات وفبركة المحتوى.
وفي الواقع الحالي، يبدأ مسار الحماية عادة بشكوى أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي أو أمام النيابة العامة، ويستند الادعاء إلى نصوص عامة في قانون العقوبات تجرّم التهديد والابتزاز والتشهير، إضافة إلى قانون تجريم التحرش الجنسي الصادر عام 2020 الذي يشمل الوسائل الإلكترونية، غير أنّ هذه النصوص صيغت لجرائم تقليدية، ولا تقدّم جواباً واضحاً عن المحتوى المفبرك، إذ قد تجد الضحية نفسها مطالبة بإثبات أنّ الصورة أو الصوت ليسا لها، في حين ينتشر المحتوى بسرعة تفوق قدرة أي إجراء قضائي على اللحاق به.
وبحسب المصدر، تتمثل الثغرة الأبرز في غياب أوامر حماية عاجلة خاصة بالعنف الرقمي، فقانون حماية النساء من العنف الأسري يتيح هذه الأوامر، لكنه يقتصر على العلاقات داخل الأسرة، ما يعني أنّ طالبة يبتزها زميل أو شخص مجهول عبر الإنترنت لا تملك آلية سريعة لإلزامه بالتوقف أو لإجبار المنصات على حذف المحتوى، فيما يتعقّد الأمر أكثر حين يكون المبتز خارج لبنان أو يستخدم حسابات وهمية.
ويضاف إلى الثغرات القانونية عائق اجتماعي لا يقل أهمية، فالخوف من الفضيحة ونظرة العائلة والمحيط يدفعان الكثير من الفتيات إلى الصمت أو الرضوخ للمبتز بدل التبليغ، وهو ما يمنح الجاني مساحة أوسع للاستمرار، ويجعل خطوط الدعم التي توفرها جمعيات مدنية الملجأ الأول لكثيرات قبل الوصول إلى الأجهزة الرسمية.
ومن هنا، لا يكمن التحدي في إقرار قانون جديد فحسب، بل في بناء مسار متكامل يبدأ من المدرسة والعائلة، ويمر بآلية تبليغ آمنة تحفظ سرية الضحية، وصولاً إلى قضاء قادر على إصدار قرارات عاجلة بالحذف والمنع، وأجهزة مجهزة تقنياً لكشف المحتوى المفبرك، لأنّ التكنولوجيا التي تتطوّر بوتيرة متسارعة تجعل كل تأخير تشريعي فرصة إضافية للمبتزين.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
صورة مفبركة لعادل إمام تثير الغضب
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين: المستأجر الملتزم القانون محميّ
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلاميّ لوزير المالية: هذه الرواية مفبركة بالكامل وعلاقة جابر متينة بالرئيس ميقاتي
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24
العملة المحلية أم اليورو أم الذهب؟ كيف تحمي مدخراتك من التضخم؟
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:40:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

قوى الأمن الداخلي

الذكاء الاصطناعي

النيابة العامة

مكتب مكافحة

العقوبات

النيابة

لبنان24

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:28 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:20 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:05 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:28 | 2026-10-27
Lebanon24
12:20 | 2026-10-27
Lebanon24
12:18 | 2026-10-27
Lebanon24
12:05 | 2026-10-27
Lebanon24
11:54 | 2026-10-27
Lebanon24
11:38 | 2026-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24