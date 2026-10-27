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لبنان

لبنان تحت تأثير منخفض جوي حتى الجمعة

Lebanon 24
27-10-2026 | 04:00
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لبنان تحت تأثير منخفض جوي حتى الجمعة
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 يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى طقس ممطر بغزارة أحياناً، عواصف رعدية، رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً.
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وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية، من غزارة الأمطار اعتباراً من ظهر يوم غد وتشكل بعض السيول على الطرقات.

إليكم الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
 غائم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً  اعتباراً من الظهر ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات. 

 

الأربعاء:
غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها على الجبال و على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع حدوث بعض الانفراجات. 

 

الخميس:
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار مع حدوث انفراجات واسعة، يتحول مساءً الى غائم فتشتدّ غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتدّ أحياناً فتصل سرعتها الى 65 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر.

الجمعة:
غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال 60كلم/ساعة، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويستقر الطقس.
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لبنان وا

اليونان

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ليونا

جوي ✊

جمالا

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