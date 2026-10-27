لحام يندد بالهجوم على كنيسة الكرك: عمل إجرامي

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ندد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك السابق غريغوريوس الثالث لحام بالهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك.وقال في بيان:"من مقرّنا في بلدة الصالحية - ، من مؤسسة دار العناية الاجتماعية ومركز التنمية والحوار،أتوجّه بأشد عبارات التنديد بالاجرام المروّع الذي طال أبناء وبنات حمود قضاء الكرك، الحبيب، وراح ضحيته مجموعة من والجرحى والمصابين أثناء صلاتهم في كنيسة البلدة. نترحّم على أرواح الِشهداء ونصلّي لآجل شفاء المصابين، ونعزّي أبناء وبنات منطقة الكرك".اضاف:"إن هذا العمل الاجرامي هو غريب جدا عن أجواء المحبة والأخوّة والتَضامن والإخاء التي يعيش فيها أهل الحبيب نموذج الإخاء الوطني والديني والاجتماعي في البلاد العربية وفي العالم".وتابع:"سنبقى معا مسيحيين ومسلمين في الاردن وفي شرقنا العربي مهد الديانات والحضارات يدا بيد لأجل تحقيق السلام الدائم والشامل في الأرض المقدسة وفي الشريف مدينة والإسراء والمعراج".وختم:"الراحة لأرواح الشهداء والتعزية القلبية الأبوية والأخوية لجميع أبناء وبنات بلدة حمود والكرك والمملكة الهاشمية المباركة.مع محبتي وبركتي وصلاتي".