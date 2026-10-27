بسبب خلاف على تسمية شارع مع "الحزب".. كتلة "أمل" تلوّح بالاستقالة من هذه البلدية!

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وأوضحت الكتلة، في بيان، أنها اقترحت تسمية الشارع باسمَي والسيد ، فيما أصرّ ممثلو الحزب على الاكتفاء باسموأضافت أن جدول أعمال الجلسة تضمّن أيضاً تسمية حديقة ، وأنها اقترحت إطلاق اسم الإمام عليها، لكن البتّ بالتسمية أُرجئ لأسباب وصفتها بأنها غير واضحة.واعتبرت الكتلة أن الخلاف كان يفترض أن يُعالج بالحوار والتفاهم، منتقدةً اللجوء إلى التصويت، الذي رأت فيه تجاوزاً لقواعد الشراكة و"ميثاق الشرف البلدي".وشددت على رفضها تحويل البلدية إلى "متراس حزبي"، مؤكدةً أنها مؤسسة عامة لخدمة جميع أبناء البلدة، من دون إقصاء أو استفراد.وأعلنت أن استمرارها في العمل البلدي أصبح موضع مراجعة جدية، وأنها لن تتردد في تقديم الاستقالة إذا استمر ما وصفته بـ"الاستخفاف بإرادة الشركاء وإدارة الشأن العام بالعقلية الحزبية الضيقة"، داعيةً إلى صون الشراكة والاحترام المتبادل داخل المجلس.