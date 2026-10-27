بسبب خلاف على تسمية شارع مع "الحزب".. كتلة "أمل" تلوّح بالاستقالة من هذه البلدية!

لوّحت كتلة حركة "أمل" في بلدية الحلوسية بالاستقالة من المجلس البلدي، على خلفية خلاف مع ممثلي "حزب الله" بشأن تسمية الشارع العام في البلدة، متهمةً رئيس البلدية بفرض التصويت على الملف بدلاً من حسمه بالتوافق.
وأوضحت الكتلة، في بيان، أنها اقترحت تسمية الشارع باسمَي السيد موسى الصدر
والسيد حسن نصر الله
، فيما أصرّ ممثلو الحزب على الاكتفاء باسم نصر الله.
وأضافت أن جدول أعمال الجلسة تضمّن أيضاً تسمية حديقة العين
، وأنها اقترحت إطلاق اسم الإمام الصدر
عليها، لكن البتّ بالتسمية أُرجئ لأسباب وصفتها بأنها غير واضحة.
واعتبرت الكتلة أن الخلاف كان يفترض أن يُعالج بالحوار والتفاهم، منتقدةً اللجوء إلى التصويت، الذي رأت فيه تجاوزاً لقواعد الشراكة و"ميثاق الشرف البلدي".
وشددت على رفضها تحويل البلدية إلى "متراس حزبي"، مؤكدةً أنها مؤسسة عامة لخدمة جميع أبناء البلدة، من دون إقصاء أو استفراد.
وأعلنت أن استمرارها في العمل البلدي أصبح موضع مراجعة جدية، وأنها لن تتردد في تقديم الاستقالة إذا استمر ما وصفته بـ"الاستخفاف بإرادة الشركاء وإدارة الشأن العام بالعقلية الحزبية الضيقة"، داعيةً إلى صون الشراكة والاحترام المتبادل داخل المجلس.