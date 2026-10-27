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لبنان

تذكير أخير من المالية للمكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة

Lebanon 24
27-10-2026 | 07:14
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تذكير أخير من المالية للمكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
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ذكرت وزارة المالية المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بوجوب تقديم التصاريح الدورية العائدة للفصل الثالث من العام 2026 وتسديد الضريبة المتوجبة بنتيجتها، وذلك ضمن المهلة القانونية التي تنتهي بتاريخ 31/10/2026، على أن تمتدّ إلى يوم الاثنين الواقع فيه 02/11/2026، لمصادفة اليوم الأخير منها يوم السبت، يليه يوم الأحد.
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وعليه، دعت الوزارة جميع المكلفين إلى "المبادرة لتقديم تصاريحهم الدورية عن الفصل المذكور وتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهلة القانونية المحددة، والحرص على استكمال موجباتهم الضريبية في مواعيدها، تجنباً لترتب الغرامات القانونية الناتجة عن التأخر في التصريح أو التسديد".

كما لفتت الوزارة، المعنيين إلى أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق المكلفين الذين لا يلتزمون بالموجبات والمهل القانونية المحددة، وأنها ليست في صدد إصدار أي قرار يقضي بمنح إعفاءات استثنائية من الغرامات المترتبة نتيجة عدم الالتزام بموجبات التصريح أو التسديد".

وفي هذا الإطار، ذكرت الوزارة المكلفين بأن القرار رقم 801/1 تاريخ 15/09/2026 قد دخل حيّز التنفيذ، وهو ينصّ على استيفاء أمانة بنسبة 1.5% من قيمة عمليات الاستيراد لدى إدارة الجمارك، على حساب الضرائب المتوجبة على المكلفين غير الملتزمين بتقديم تصاريحهم الضريبية ضمن المهل القانونية، وذلك وفقاً للشروط والأصول المحددة فيه.
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