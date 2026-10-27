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لبنان

هل بات الصيد مسموحا؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-10-2026 | 08:15
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هل بات الصيد مسموحا؟
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عمّمت عدّة بلديات من الجنوب إلى البقاع وصولاً إلى شمال لبنان، على المواطنين، ضرورة عدم مُمارسة هواية الصيد قرب الأملاك الخاصة والمنازل السكنيّة، لعدم تعريض السكان والأهالي للخطر، أثناء إطلاق النار على الطيور.
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واللافت أنّ العديد من البلديات لم تعمد إلى منع الصيد ضمن نطاقها البلديّ، وإنّما طلبت من مُمارسي الهواية إصطياد الطيور بعيداً عن الأحياء السكنيّة.

في المُقابل، قرّرت بلديات أخرى منع الصيد بشكلٍ نهائيّ، وطلبت من المواطنين عدم التعرّض للطيور للمُحافظة عليها، تحت طائلة إتّخاذ تدابير قانونيّة بحقّ كلّ مُخالف.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة لم تُصدر قراراً بفتح موسم الصيد البري في لبنان، فيما يستمر صيادون من مختلف المناطق في ممارسة الهواية.
المصدر: خاص "لبنان24"
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