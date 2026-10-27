هل بات الصيد مسموحا؟

Advertisement

عمّمت عدّة بلديات من الجنوب إلى وصولاً إلى ، على المواطنين، ضرورة عدم مُمارسة هواية الصيد قرب الأملاك الخاصة والمنازل السكنيّة، لعدم تعريض السكان والأهالي للخطر، أثناء إطلاق النار على الطيور.واللافت أنّ العديد من البلديات لم تعمد إلى منع الصيد ضمن نطاقها البلديّ، وإنّما طلبت من مُمارسي الهواية إصطياد الطيور بعيداً عن الأحياء السكنيّة.في المُقابل، قرّرت بلديات أخرى منع الصيد بشكلٍ نهائيّ، وطلبت من المواطنين عدم التعرّض للطيور للمُحافظة عليها، تحت طائلة إتّخاذ تدابير قانونيّة بحقّ كلّ مُخالف.والجدير بالذكر أن لم تُصدر قراراً بفتح موسم الصيد البري في ، فيما يستمر صيادون من مختلف المناطق في ممارسة الهواية.