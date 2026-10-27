الرئيس عون تابع مع زوار القصر الجمهروي المستجدات وقضايا بيئية اقتصادية

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، لقاءات نيابية واقتصادية وبيئية عرض خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع زواره الاوضاع العامة وآخر المستجدات والشؤون الانمائية.وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون النائب سجيع عطية وتم عرض للمستجدات الداخلية والاقليمية اضافة الى الاوضاع في منطقة لا سيما لجهة المشاريع الانمائية فيها.وقال عطية بعد اللقاء: "كان لقاءا ايجابيا ومتنوعا حيث بحثنا في عناوين كبيرة على مستوى الوطن. والرئيس عون ما زال مصممًا على التأكيد على الوحدة الوطنية والمحافظة على السلم الأهلي وعلى حياد وبقائه بعيدًا عن كل النزاعات وكل المحاور، وما زال عازمًا على تحقيق السيادة والاصلاح السياسي والمالي".اضاف:"تحدثنا بشكل أساسي عن أموال المودعين. وإن شاء الله، سيبذل الرئيس عون جهداً قويا في الضغط لحل هذا الموضوع مع الحكومة طبعا. كما ناقشنا مواضيع إنمائية، وخاصةً في منطقة الشمال وضرورة الاسراع في انهاء موضوع مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات والصيد البحري كما موضوع الجامعة و قد اخبرنا بأنه سيتم بدء العمل فيه فورا. ونتمنى تشريف الرئيس عون الى المنطقة وتدشين هذه المشاريع. هذا هو العهد وهذا هو النفس الوطني الذي يعتمده الرئيس عون خلال ممارسته لمسؤولياته، وهو من مؤسسة عسكرية كبيرة. وفي عكار، الجيش دائمًا هو في صلب هذه المؤسسة الوطنية . لذلك بحثنا اليوم وبشكل دقيق جدًا في المواضيع الوطنية، والاقتصادية وضرورة وضع موازنة مع بداية السنة الجديدة تمنع الحرمان وتحقق الانماء المتوازن".رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لادارة النفاياتواستقبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله، واطّلع منه على مستجدات قطاع النفايات في لبنان والتحديات التي تواجهه.وقدّم رزق الله عرضاً شاملاً حول الوضع الراهن، والتقدّم المحرز في معالجة ملف النفايات، والمسائل التي لا تزال عالقة.كما تناول اللقاء الخطط والحلول المطروحة على المديين القصير والطويل، والتحديات التي تعترض تنفيذها، وسبل تذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.ويأتي اللقاء في إطار حرص رئيس الجمهورية على متابعة هذا الملف الحيوي والإحاطة بمختلف جوانبه قبيل مناقشته في ، بما يساهم في الدفع نحو حلول عملية ومستدامة لإدارة النفايات الصلبة في لبنان.نقابة مستوردي ومصدري الخضاروتابع رئيس الجمهورية شؤون نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان مع وفد من النقابة تحدث باسمهم في مستهل اللقاء رئيس النقابة نعيم صالح فقال :"تتقدم نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان من فخامتكم بجزيل الشكر، وتعرب عن بالغ ارتياحها وترحيبها بالخطوة الإيجابية المتمثلة في اعادة فتح أسواق المملكة العربية أمام الصادرات اللبنانية، لما لهذه الخطوة من أهمية كبيرة في دعم القطاع الزراعي اللبناني، وتعزيز فرص المزارعين والمصدرين، واستعادة حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين".أضاف :"كما نتوجه إلى فخامتكم بخالص الشكر والتقدير على تفضلكم باستقبالنا لما يمثله هذا اللقاء من فرصة لعرض هواجس القطاع ومطالبه، ووضع التي تهم العاملين فيه أمام فخامتكم، انطلاقا من حرصنا على تعزيز التواصل والتعاون مع رئاسة الجمهورية لما فيه مصلحة القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني".ولفت صالح "عناية فخامتكم إلى الملف العالق منذ فترة طويلة مع المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، والذي سبق للنقابة أن عرضت تفاصيله ومطالبها بشأنه في كتاب وجهته إلى معالي وزير المالية. ونظرًا إلى طول أمد هذا الملف وما يترتب عليه من انعكاسات على النقابة والعاملين في القطاع، نلتمس من فخامتكم التكرم بالاطلاع عليه والتدخل لدى الجهات المعنية، بما يساعد على متابعة الموضوع بجدية، وتسريع معالجته، والوصول إلى حل منصف يضع حدًا لهذا التأخير ويعيد مؤسسة (إيدال) لدعم قطاع الزراعة مجددا.شاكرين لفخامتكم حسن اهتمامكم وتعاونكم، ومتمنين للبنان دوام الاستقرار والازدهار، ولعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة مزيدًا من التعاون والتقدم وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير."امين سر النقابةثم تحدث امين سر النقابة ابراهيم الترشيشي الذي عدد ايضاً مطالب النقابة لا سيما لجهة معالجة القانون الخاص المتعلق بتسجيل سيارات وشاحنات النقل الخاصة بالخضار والفاكهة والعمل على وضع تسهيلات للشحن والانتقال خصوصا عبر دول الخليج، لافتا أيضا الى ضرورة اعادة تفعيل عمل مؤسسة "ايدال" في هذه المرحلة ما من شأنه تعزيز حضور المنتجات الزراعية اللبنانية في الاسواق الخارجية.الرئيس عونوردّ الرئيس عون مرحّبا بالوفد، معتبرا "ان القطاع الزراعي في لبنان يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني ومصدر رزق لآلاف العائلات في مختلف المناطق"، مشددا على انه "من واجب الدولة الوقوف الى جانب المزارعين ومستوردي ومصدري الخضار والفاكهة ودعمهم، نظراً لأهمية ذلك في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وسد حاجات السوق اللبناني".وأثنى رئيس الجمهورية على عمل النقابة وثقة افرادها بلبنان وتمسكهم بأرضهم، داعيا الى "مواصلة تحسين جودة الإنتاج والمثابرة لتحقيق مطالبهم التي تساعد على تعزيز ثقة الأسواق الخارجية به وتسهيل تصديره لا سيما الى دول الخليج ما يعيد الزراعة اللبنانية إلى المكانة التي تستحقها".وأكد رئيس الجمهورية في ختام اللقاء حرصه على متابعة مطالب النقابة مع الجهات المعنية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.