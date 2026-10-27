لجنة الدفاع أرجأت البت باقتراحات قوانين تتعلق بالقوى الأمنية

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عقدت والداخلية والبلديات جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب وحضور الاعضاء .وقال بعد الجلسة : عقدت والداخلية والبلديات جلسة اليوم وكان مستغربا عدم حضور او من يمثله وعدم حضور اي مندوب من قوى الامن الداخلي لانه يوجد على جدول الاعمال مشاريع واقتراحات قوانين لها علاقة بوزارة الداخلية وبالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهذا غير مقبول. ولا يجوز للاادارات والوزارات المختصة ألا تحضر جلسات اللجان النيابية، ونأمل ان يتم تأمين الحضور في الجلسات ".وقال : "ناقشت اللجنة جدول الاعمال، وكان هناك ثلاثة اقتراحات قوانين لها علاقة بمديرية الامن العام وأول اقتراح يتعلق بتسوية اوضاع وترقية مفتشين مجازين في وبعد الاطلاع على راي العام الذي كان سلبيا تمت عدم الموافقة على هذا الاقتراح.اما الاقتراح الثاني، فيتعلق بتسوية اوضاع عقداء في الامن العام وبعد الاطلاع على راي للأمن العام لم يتم اقرار هذا الاقتراح وعدم الموافقة عليه.اما البند الثالث فيتعلق باقتراح القانون إلى تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 2/6/1959 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للأمن العام ورأي المديرية كان معه وكان ايجابيا واستمعنا إلى راي مؤسسة الجيش التي أبدت تحفظا على الاقتراح، وان هناك لجنة او قيد التشكيل. وضعنا مهلة شهر ونصف لنرى ماذا ستفعل هذه اللجنة وفي حال عدم ورود اي رد إيجابي من هذه اللجنة خلال شهر ونصف سيتم ادراج هذا الاقتراح على جدول اعمال اللجنة.أما اقتراح القانون الرامي إلى ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الامن الداخلي لدورة العام 2011 فعدم حضور اي احد من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أرجانا هذا البند . وأقر البند وهو مشروع القانون الرامي إلى تخصيص الألبسة العسكرية وأزيائها والشارات والأعلام والأوسمة المعتمدة في الجيش وقوى الامن الداخلي لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي وتعديلاته .اما البند الخامس فإرجئ إلى جلسة لاحقة.