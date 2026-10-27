العلامة الخطيب إستقبل وفدا من مجلس ادارة الضمان برئاسة الأسمر

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استقبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم، في مقر المجلس في الحازمية، وفدا من مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة بشارة الاسم،وضم بسام عليق وعضوي المجلس عياد السباعي وجورج علم.ورحب العلامة الخطيب بالوفد مؤكدا "الدور الوطني لمجلس الضمان، وقال: "إن مقر المجلس الشيعي موجود بالحازمية ما يدل على المضمون الوطني لمهمة المجلس الشيعي ،وقد بذل الامام جهودا مضنية لكي يصنع وطنا".واضاف: "ان مهمة الدين هي نشر المحبة بين الناس،والله سبحانه وتعالى عندما يخاطب المسلمين انما يحملهم المسؤولية تجاه بعضهم وتجاه الاخرين .. والقرآن يدعو الى نبذ التعصب،والدين الذي يؤلب الناس على بعضهم البعض هو دين شيطاني" .وانتقد "اسلوب التعامل مع الجنوب والطائفة الشيعية، واعرب عن الاسف انه "في العدوان الذي حصل، لم نجد خطابا وطنيا للدفاع عن ". وقال: "طالما النظام الطائفي قائم فلن يصلح امر البلد .اننا نريد هذا البلد وطنا نهائيا لجميع أبنائه كما قال الامام الصدر".وختم :"لقد واجهنا محاولات الفتنة الداخلية . فالقرأن لم يحرض ضد الاخرين .لذلك علينا ان نعلم اجيالنا المحبة والمودة . ونأمل ان يتعلم اللبنانيون من تجاربهم من اجل بناء وطن".الاسمروبعد اللقاء، قال الاسمر : "زيارتنا اليوم لهذه الدار الكريمة ولسماحة الشيخ هي لأخذ بركته بعد تأليف مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولوضعه بأجواء صندوق الضمان" .اضاف : طبعا ركزنا على اسم الصندوق الوطني، الصندوق الوطني الجامع الذي يؤدي الخدمات لكل فئات الشعب اللبناني، وما سمعناه من الشيخ كان كل الدعم وكان فيه تأكيد على رمزية وجود المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بالحازمية، لما يمثله من حالة وطنية جامعة بدأت مع سماحة الإمام موسى الصدر إلى سماحة الشيخ علي الخطيب. لذلك نحن كمجلس إدارة الضمان نؤكد على الثوابت الوطنية، وعلى تقديم كل ما يلزم لكل فئات الشعب اللبناني من حيث توسيع شرائح المضمونين إلى تقديم الطبابة والاستشفاء، إلى المكننة، إلى كل ما يلزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لخدمة كل أبناء الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة نعيشها".