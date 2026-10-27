سلامة بحث مع رئيس بلدية صيدا في تحضيرات "صيدا عاصمة متوسطية للثقافة والحوار"

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التقى الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية اليوم، رئيس بلدية المهندس مصطفى حجازي على رأس وفد ضم رئيس اللجنة الثقافية هشام جرادي، ومديرة ملف صيدا عاصمة للثقافة المتوسطية وفاء شعيب، ومدير الأبحاث والتطوير في مؤسسة محمد الحريري.وخصص اللقاء لعرض تحضيرات مدينة صيدا لملف الترشح كعاصمة متوسطية للثقافة والحوار، والشراكة التي تقيمها المدينة مع مدينة قرطبة في إطار شبكة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار MCCD 2027.وإثر اللقاء، قال حجازي: "تشرفنا اليوم بلقاء وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، حيث وضعناه في أجواء الزيارة التي قمنا بها إلى مدينة قرطبة الإسبانية، والشراكة التي نحضر لها معها على مستوى الجامعات والتعاون الثقافي والبلدي والمؤسساتي".وأضاف: "أطلعناه على أجواء التحضيرات لتوقيع اتفاقية توأمة مع رئيس بلدية قرطبة خلال زيارته المرتقبة إلى مدينة صيدا أوائل العام المقبل، وقدمنا للوزير نسخة عن الإطار التنفيذي (Executive Framework) لترشيح صيدا عاصمة متوسطية للثقافة والحوار، والبرامج الممتدة على مدى 12 شهراً، والتبادل المرتقب بين المدينتين لجهة زيارات الحرفيين من صيدا إلى قرطبة".وتابع حجازي: "كذلك بحثنا في المشاريع القائمة في المدينة التي تحتاج إلى تطوير، إن كان موضوع متحف صيدا وإمكانية استكماله وتأمين التمويل اللازم له، إضافة إلى حي الشاكرية وشارعها وأعمال الترميم القائمة فيه، بالإضافة إلى الألعاب البرية والبحرية، وإمكانية التواصل مع الوزارات المختصة والاتحاد لدعم المدينة والحصول على تمويل في هذا الإطار".