الفرعية للأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط تستمع إلى ملاحظات الجهات المعنية

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلّفة ببحث موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط مع الجهات المعنية، برئاسة النائب إبراهيم منيمنة، وحضور النائبين عطا الله وملحم خلف.وحضر الجلسة محافظ القاضي مروان عبود، ومحافظ القاضي محمد مكاوي، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات لانا درغام، ومديرة الشؤون العقارية بالتكليف في جويس عقل.كما حضر نقيب المهندسين في المهندس شوقي ، وممثلا العميد بهاء الصمد والرائد بسام ريشا، وممثل رئيس بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، ورئيس دائرة المساحة في مديرية الشؤون العقارية فادي عياد، ورئيسة دائرة الضم والفرز الخاص في للتنظيم المدني في جوزيت .وشارك أيضاً رئيس دائرة المباني في بلدية بيروت هاني العرب، ومستشار محافظ بيروت النقيب هيثم سعيفان، والمديرة التنفيذية لجمعية "استوديو أشغال عامة" عبير سقسوق، وممثل جمعية "أفعال" المحامي خالد الصباغ.واستمعت اللجنة إلى آراء وملاحظات الجهات المعنية بشأن ملف الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط، على أن تتابع استكمال في جلسات لاحقة.