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لبنان

الفرعية للأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط تستمع إلى ملاحظات الجهات المعنية

Lebanon 24
27-10-2026 | 09:43
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الفرعية للأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط تستمع إلى ملاحظات الجهات المعنية
الفرعية للأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط تستمع إلى ملاحظات الجهات المعنية photos 0
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلّفة ببحث موضوع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط مع الجهات المعنية، برئاسة النائب إبراهيم منيمنة، وحضور النائبين جورج عطا الله وملحم خلف.
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وحضر الجلسة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات لانا درغام، ومديرة الشؤون العقارية بالتكليف في وزارة المالية جويس عقل.



كما حضر نقيب المهندسين في طرابلس المهندس شوقي فتفت، وممثلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد بهاء الصمد والرائد بسام ريشا، وممثل رئيس بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، ورئيس دائرة المساحة في مديرية الشؤون العقارية فادي عياد، ورئيسة دائرة الضم والفرز الخاص في المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل جوزيت عواد.



وشارك أيضاً رئيس دائرة المباني في بلدية بيروت هاني العرب، ومستشار محافظ بيروت النقيب هيثم سعيفان، والمديرة التنفيذية لجمعية "استوديو أشغال عامة" عبير سقسوق، وممثل جمعية "أفعال" المحامي خالد الصباغ.



واستمعت اللجنة إلى آراء وملاحظات الجهات المعنية بشأن ملف الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط، على أن تتابع استكمال النقاش في جلسات لاحقة.
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

وزارة الأشغال العامة والنقل

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

وزارة المالية

المدير العام

جبل لبنان

طرابلس

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