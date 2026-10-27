تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"ذهب لبنان" خسر هذه القيمة!

Lebanon 24
27-10-2026 | 10:05
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ذهب لبنان خسر هذه القيمة!
ذهب لبنان خسر هذه القيمة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تراجعت قيمة احتياطي الذهب في لبنان من 40.95 مليار دولار في نهاية آب إلى 38.62 مليار دولار في نهاية أيلول، أي بخسارة دفترية تقارب 2.33 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو رقم يعادل نحو 20% من الاحتياطيات الأجنبية السائلة البالغة 11.4 مليار دولار. 
Advertisement
 
وبحسب ما يقول مصدر اقتصادي لـ"لبنان24" فإنّ هذا التذبذب يكشف حجم الحساسية التي باتت عليها الميزانية، إذ يمثّل الذهب وحده 41.54% من إجمالي موجودات المصرف المركزي، أي ما يعادل نحو 3.4 أضعاف الاحتياطيات السائلة، فيما كانت قيمته قد ارتفعت من 37.15 مليار دولار في منتصف تموز إلى ذروتها في آب، ما يعني أن الثروة الأكبر للبلاد تتأرجح بمليارات الدولارات خلال أسابيع تبعاً لأسعار الأسواق العالمية
 
أضاف:" المفارقة أن هذا الأصل الضخم غير قابل للاستخدام فعلياً، إذ إن القانون الصادر عام 1986 يمنع بيع ذهب مصرف لبنان إلا بنص تشريعي. ولذلك فإن أي خطة تعافٍ أو معالجة للودائع تُبنى على تقييم الذهب في لحظة معينة ستكون رهينة لتقلبات قد تمحو خلال شهر ما يفوق خُمس الاحتياطي النقدي المتاح".
 
مواضيع ذات صلة
ذهب داخل أجهزة الكمبيوتر القديمة.. كم تبلغ قيمته؟
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب "الكتائب" نعى الأباتي بولس نعمان: لبنان خسر راهباً ومفكراً وطنياً
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف اختلفت قيمة "الألف دولار" في لبنان بين 2018 واليوم؟
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" خسر وزيرين
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 18:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

الأسواق العالمية

مصرف لبنان

لبنان24

الثروة

جمالي

الذهب

تموز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:28 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:20 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:05 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:28 | 2026-10-27
Lebanon24
12:20 | 2026-10-27
Lebanon24
12:18 | 2026-10-27
Lebanon24
12:05 | 2026-10-27
Lebanon24
11:54 | 2026-10-27
Lebanon24
11:38 | 2026-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24