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لبنان

تستهدف المحلات التجارية... توقيف سيدة بالجرم المشهود في بيروت

Lebanon 24
27-10-2026 | 10:18
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تستهدف المحلات التجارية... توقيف سيدة بالجرم المشهود في بيروت
تستهدف المحلات التجارية... توقيف سيدة بالجرم المشهود في بيروت photos 0
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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف الجرائم ضمن نطاق عملها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام سيّدة بعمليّات سرقة من داخل محال تجاريّة بطريقة احتياليّة في عددٍ من المناطق، منها: رأس النبع وتلّة الخيّاط والبسطة في مدينة بيروت، وبرج حمّود، وبرج البراجنة وحارة حريك…
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على الأثر، باشرت دوريّات المفرزة المذكورة الاستقصاءات والتّحريّات اللازمة، وتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه فيها، وتوقيفها بالجرم المشهود، بالتنسيق مع دوريّة من شعبة المعلومات، وذلك أثناء محاولتها السّرقة من أحد المحال التجاريّة في بيروت، وتبيّن أنّها تدعى:

ز. ك. (مواليد عام 1998، مكتومة القيد)

وفي سياق منفصل،

 أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في محلّة أدونيس، أربعة مطلوبين للقضاء بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة، وضبطت في حوزتهم كميّة من المواد والحبوب المخدّرة، وهم كلٌّ من:

ن. ح. (مواليد عام 1967، لبناني)

ن. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)

ش. ح. (مواليد عام 2003، لبناني)

هـ. س. (مواليد عام 2004، لبناني)

سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعتين المعنيتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

برج البراجنة

جبل لبنان

البراجنة

القضاء

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