تستهدف المحلات التجارية... توقيف سيدة بالجرم المشهود في بيروت

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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة مختلف الجرائم ضمن نطاق عملها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء في وحدة حول قيام سيّدة بعمليّات سرقة من داخل محال تجاريّة بطريقة احتياليّة في عددٍ من المناطق، منها: رأس النبع وتلّة الخيّاط والبسطة في مدينة ، وبرج حمّود، وبرج وحارة حريك…على الأثر، باشرت دوريّات المفرزة المذكورة الاستقصاءات والتّحريّات اللازمة، وتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه فيها، وتوقيفها بالجرم المشهود، بالتنسيق مع دوريّة من ، وذلك أثناء محاولتها السّرقة من أحد المحال التجاريّة في بيروت، وتبيّن أنّها تدعى:ز. ك. (مواليد عام 1998، مكتومة القيد)وفي سياق منفصل،أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل في محلّة أدونيس، أربعة مطلوبين للقضاء بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة، وضبطت في حوزتهم كميّة من المواد والحبوب المخدّرة، وهم كلٌّ من:ن. ح. (مواليد عام 1967، لبناني)ن. ح. (مواليد عام 1995، لبناني)ش. ح. (مواليد عام 2003، لبناني)هـ. س. (مواليد عام 2004، لبناني)سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعتين المعنيتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة المختص.