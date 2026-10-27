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لبنان

نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية عرضت مع المدير العام لتعاونية الموظفين سبل الاستفادة من خدماتها

Lebanon 24
27-10-2026 | 10:25
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نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية عرضت مع المدير العام لتعاونية الموظفين سبل الاستفادة من خدماتها
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية عرضت مع المدير العام لتعاونية الموظفين سبل الاستفادة من خدماتها photos 0
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عقد وفد من "الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية"، في إطار متابعة المطالب، اجتماعاً مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة نزيه حمود، في حضور وسام أبو حمدان مدير وزارة الصحة العامة، وهشام فواز مسؤول دائرة المستشفيات الحكومية والمستوصفات في الوزارة والشيخ باسم غانم، مستشار وزير الصحة، إلى جانب المستشار القانوني لوزارة الصحة العامة والمستشار القانوني لتعاونية موظفي الدولة.
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وتمحور الاجتماع حول بحث إمكانية استفادة موظفي المستشفيات الحكومية من خدمات تعاونية موظفي الدولة، بما يعزّز حقوقهم الاجتماعية والصحية ويوفّر لهم تقديمات لا يشملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقد اتّسم الاجتماع، وفق بيان النقابة، "بالإيجابية، وتم الاتفاق على الخطوات العملية المقبلة، بدءاً بإعداد الهيئة التأسيسية كتاباً مفصّلاً إلى وزارة الصحة العامة، يتضمّن أعداد الموظفين المستفيدين والمقترح شمولهم بهذه الخدمات، على أن تقوم الوزارة بمراسلة التعاونية رسمياً، تمهيداً لعرض الملف على مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة لاتخاذ القرار المناسب".

واكدت الهيئة التأسيسية "استمرارها في متابعة هذا الملف وصولاً إلى تحقيق المطالب المحقّة للعاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان".
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