لحود بحثت مع رئيس "روسليفان" في التعاون السياحي بين لبنان وروسيا

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استقبلت وزيرة السياحة لورا الخازن في مكتبها بالوزارة، رئيس مركز التعاون الدولي ومكتب التعاون الروسي اللبناني "روسليفان" محمد ناصر الدين، ترافقه مديرة شركة "فيسنا" والمسؤولة عن التعاون السياحي في المركز غالينا عباس، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون السياحي بين وروسيا، وتطوير المبادرات المشتركة الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الخدمات المرتبطة بها.وتناول اللقاء أهمية العمل على تشجيع السياح على زيارة لبنان، وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، بما يتيح الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية ، ويفتح المجال أمام مبادرات مشتركة تسهم في تنشيط القطاع السياحي وتطوير العلاقات الثنائية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وتمنى الوفد على وزيرة السياحة "المساعدة في العمل على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين وموسكو، لما لهذه الخطوة من انعكاسات إيجابية على حركة السياح، وتسهيل تنقل الطلاب ورجال الأعمال والعائلات، فضلا عن دورها في تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين اللبناني والروسي"، معتبرا أن "استعادة هذا الربط الجوي من شأنها أن تشكل عاملا مساعدا في تفعيل التعاون السياحي وتوسيع فرص التبادل بين البلدين".كما دعا الوفد وزيرة السياحة إلى "المشاركة في المعرض السياحي الدولي المرتقب تنظيمه في عام 2027، بما يتيح تسليط الضوء على الوجهة السياحية اللبنانية، والتعريف بتنوعها الطبيعي والتراثي والثقافي، وفتح جديدة للتواصل مع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي الروسي".، أثنى ناصر الدين على الجهود التي تبذلها لحود، مشيدا بـ"النهج المنهجي والمبرمج الذي تعتمده للنهوض بالقطاعين السياحي والثقافي في لبنان"، مؤكدا "أهمية البناء على هذه الجهود لتعزيز التعاون مع والاستفادة من فرص الشراكة المتاحة".