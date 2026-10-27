رسامني بحث مع البنك الدولي تعزيز الربط الإقليمي وتطوير قطاع النقل

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ترأس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً مع وفد من ، برئاسة مدير المجموعة في إنريكي بلانكو أرماس، خُصّص لبحث التقدم المحرز في إعداد دراسة تهدف إلى تعزيز موقع لبنان في شبكات النقل والتجارة والطاقة الإقليمية.واستعرض الاجتماع الدراسة التي يعدّها بعنوان "لبنان بوابةً للتكامل الإقليمي"، والتي تتناول الإصلاحات والاستثمارات المطلوبة لتطوير البنى التحتية، وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية، إلى جانب فرص إشراك القطاع الخاص وتأمين التمويل اللازم للمشاريع.كما جرى البحث في إعداد خارطة طريق تتضمن المشاريع ذات الأولوية، مع التركيز على تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز دور مرفأَي وطرابلس في حركة التجارة الإقليمية، بما يدعم التعافي الاقتصادي والنمو.وفي سياق منفصل، التقى رسامني وفداً ضمّ ممثلين عن بلديتَي ورأس مسقا ونقيب المهندسين في ، حيث جرى البحث في الحاجات الإنمائية والخدماتية وسبل تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات في المناطق المعنية.